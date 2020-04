Tanzlehrer Cobain am Rande der Insolvenz

Ludwigsfelde

Am 13. März – auch noch ein Freitag – klingelte bei Unterhaltungskünstler Dave Cobain das Telefon: Die Mädchen von der Theater-AG des Marie-Curie-Gymnasiums Ludwigsfelde wollten wissen, ob mit den Corona-Einschränkungen an Schulen auch die Theatertruppe pausieren muss. „Bis dahin war mir die Konsequenz für meinen eigenen Tanzschul-Start nicht bewusst“, gesteht der 31-Jährige.

Zur Galerie Dave Cobain kann seine Tanzschule Dance & More wegen der Corona-Kriese erst am Tag X eröffnen und hofft, dass auch Startänzerin Kaja Kalugina von „Let’s dance“ dann wieder zusagen kann.

Nur Momente später geht dem Tanzlehrer und schillernden Freigeist aber auf: Auch seine für den 28. März in Ludwigsfelde geplante Eröffnung der Tanzschule „Dance & More“ fällt aus. Dabei sollte doch Tanz-Star Katja Kalugina dabei sein. Eine leichte Panik habe ihn da schon befallen, erzählt er. Denn zum ersten Mal im Leben hatte er eine eigene Firma. Mit vier Honorarkräften an seiner Seite und ab September einem Azubi. Doch nun? Die Kosten für den Start waren größtenteils bezahlt oder gebunden, die vierstellige Monatsmiete für 560 Quadratmeter fiel unweigerlich an, doch kein Cent Einnahmen kommt.

Anzeige

Lebenspartner ohne Einkommen

„Noch dazu stand ja mein Lebenspartner als Tierpfleger im Wildpark Johannismühle vor demselben Problem – beide ohne Einkommen und ich würde Schulden fabrizieren“, erzählt Cobain. Der Tänzer, DJ und Visagist war anderes gewohnt, bisher ging es für ihn nur bergauf. Geboren wurde er als David Mehler als Sohn einer kubanischen Mutter und eines amerikanischen Vaters. Er wuchs in Chemnitz bei der Oma auf und interessierte sich früh für Tanz.

Weitere MAZ+ Artikel

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Mit vier Jahren begann er mit klassischem Ballett, mit acht kam Hip-Hop dazu, mit 13 folgte Ballettunterricht an der Palucca-Hochschule Dresden, mit 15 Jahren war er im Tanzkurs bei Köhler-Schimmel in Chemnitz. Nach dem Schulabschluss pendelte er: Montags bis freitags Tanzlehrer-Ausbildung in Chemnitz, freitags bis sonntags Praktikum in der Musical-Ausbildung an der Stage Entertainment Hamburg.

Musical-Löwen begleiten ihn

Er wurde Deutscher Meister im Hip-Hop-Formationstanz, zweimal Deutscher Meister im Latein-Tanz S-Klasse, fünf Jahre arbeitete er als Make-Up-Artist für den Fernsehsender RTL. Zudem war er regelmäßig bei Fernsehproduktionen wie „ Deutschland sucht den Superstar“, „Let’s Dance“ oder „ Das perfekte Promi-Dinner“ dabei und drei Jahre lang Musical-Darsteller in „König der Löwen“. Dieses Stück begleitet den Tanzlehrer mit Kursen in Trebbin, Ludwigsfelde und Genshagen bis heute: Noch immer tanzt er nach dieser Musik, allein oder mit Schülern. Von einer Freundin bekam er ein selbst gefertigtes Löwenjunges Simba. Als Eröffnungsgeschenk gedacht, soll das Tierchen ihn jetzt vor allem trösten.

Cobain muss nun selbst kämpfen wie ein Löwe um seine Tanzschule. Ein wenig wohler ist ihm mittlerweile, der Wildpark durfte schon öffnen und seine Miete ist gestundet. Er selbst nutzt die Zeit, um Tanz- und Schmink-Videos für seine Website zu gestalten. Produziert werden sie mit der Ludwigsfelderin Dörthe Dräger, Chefin der Agentur Ansichtssache; beide kennen sich von der Theater-AG.

Die Unternehmerin ist Cobains Grafik- und Design-Beraterin. Sie sagt: „Es wird dort auch eine Tanzbar geben. Sowas hat in Ludwigsfelde bisher gefehlt.“ Nirgends gebe es bisher eine kleine Lokalität, wo man sich mit einer Freundin treffen kann, ohne etwas essen zu müssen, meint Dräger, und versucht, der bisher ausgefallenen Eröffnung etwas gutes abzugewinnen: „In dem Trubel war bisher keine Zeit für Videos. Vielleicht sollte das jetzt so sein.“

Dave Cobain hofft weiter auf Katja Kalugina

Wann Dave Cobain seine Tanzschule eröffnen kann, weiß er nicht. Noch hat er viel zu tun. Gerade wurden die Fliesen hinterm Tresen verlegt. Das hat er nach Youtube-Anleitung selbst gemacht. „Handwerker durften ja auch plötzlich nicht mehr kommen“, sagt er. Eröffnung will er auf jeden Fall noch feiern. Dass dann allerdings Katja Kalugina auch kommt, kann er nur hoffen.

Von Jutta Abromeit