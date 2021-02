Ludwigsfelde

Corona-bedingt fallen beim Ludwigsfelder Karnevalsverein „KC Blau-Weiss ’68“ in diesem Jahr so gut wie alle Veranstaltungen aus. Doch eine Tradition wollten sich die Narren nicht nehmen lassen: Zur Weiberfastnacht am Donnerstag schnitten die Karnevalistinnen und Rathausmitarbeiterinnen Britt Wunderlich und Petra Liebner-Ende Bürgermeister Andreas Igel (SPD) die Krawatte ab.

Weiberfastnacht: Die Rathausmitarbeiterinnen Britt Wunderlich (links) und Petra Liebner-Ende wollen Bürgermeister Andreas Igel an die Krawatte - natürlich mit Corona-Abstand. Quelle: Lisa Neugebauer

Ab ist sie: Zur Weiberfastnacht schneiden Rathausmitarbeiterinnen dem Bürgermeister auch in diesem Jahr die Krawatte ab. Quelle: Lisa Neugebauer

Ganz den Corona-Regeln entsprechend kamen die zwei Frauen mit Greifzange und langer Astschere – sozusagen ein „Distance-Schlipps-Cutting“, scherzten die Beteiligten. Bürgermeister Igel war vorgewarnt worden und suchte aus seiner Sammlung von rund 40 Krawatten eine besonders bunte heraus: Rot mit vielen kleinen Teddybären darauf. „Die habe ich mal geschenkt bekommen“, sagt Igel. In den letzten Jahren habe es auch schon Ottifanten- oder Marienkäfer-Muster gegeben. „So langsam werden die Prachtexemplare aber knapp“, sagt er.

Bürgermeister Igel hat sich vorbereitet und eine besonders bunte Krawatte angezogen. Quelle: Lisa Neugebauer

Karneval findet in Ludwigsfelde nicht statt

Die zwei Karnevalistinnen waren nach der Aktion zufrieden: „Zumindest diesen Spaß wollten wir uns nicht nehmen lassen“, sagt Liebner-Ende. So gut wie alle anderen Veranstaltungen musste der Verein allerdings absagen. Weil am Wochenende die Karnevalsfeiern gewesen wären, wollen die Vereinsmitglieder zumindest über Video-Konferenz anstoßen. Punkt 19.19 Uhr – wo normalerweise der Einmarsch der Narren im Klubhaus stattfindet.

Auch der Ludwigsfelder Karnevalsverein muss sich in diesem Jahr den Corona-Regeln anpassen. Quelle: Lisa Neugebauer

Außerdem soll jeder sein schönstes Kostüm anziehen. Fotos werden dann auf der Internetseite des Vereins und in den sozialen Medien veröffentlicht. Auch die Kinder im Karnevalsverein trainieren weiter – allerdings jeder für sich zu Hause. Verbunden sind sie mit der Trainerin nur online. „Das ist schon eine sehr traurige Zeit für Vereine – nicht nur für uns, für alle Vereine“, sagt Liebner-Ende.

Von lin