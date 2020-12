Ludwigsfelde

Die Mitarbeiter des Mercedes-Benz Werks waren auch 2020 wieder als Wunscherfüller unterwegs: Wie schon die Jahre zuvor stand ein Weihnachtsbaum mit Wunschzetteln im Betriebsrestaurant, von dem sich die Mitarbeiter einen Wunschzettel aus dem Märkischen Kinderdorf und aus dem Frauenhaus in Ludwigsfelde nehmen konnten.

Dabei waren einige besondere Wünsche, die von etwa Spielzeuge wie Star Wars Lego, Playmobil U-Boot und Polizei- und Feuerwehrautos über Disney-Schal und Handschuhe und einem Nico-Santos-Pullover bis hin zu Malbüchern und Kuscheldecken reichten. Insgesamt packten die Mercedes-Mitarbeiter 78 Geschenke.

Spenden gehen an Kinderdorf und Frauenhaus

Geschäftsführer Markus Keicher ließ sich trotz der aktuellen Umstände eine persönliche Übergabe der Geschenke nicht nehmen und brachte sie am vergangenen Donnerstag zum Märkischen Kinderdorf. Auch das Frauenhaus in Ludwigsfelde und Luckenwalde bekamen ihre Pakete bereits letzte Woche. Die Freude der Kinder und Frauen in den Einrichtungen über die Erfüllung ihrer Wünsche sowie über einen Spendencheck in Höhe von 1000 Euro für das Frauenhaus war riesig.

„Uns lag es besonders am Herzen, gerade in dieser schwierigen Zeit, die Tradition des Wunschbaums und die Erfüllung der Wünsche wieder zu ermöglichen und den Kindern und Frauen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, sagte Keicher. „Ich danke allen Beschäftigten für ihre Mithilfe und das Ermöglichen dieser tollen Aktion, an diesem doch so anderen Weihnachten.“

