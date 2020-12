Glau

Aufgeregt stromerten die Knirpse der Kita „Regenbogenland“ in Glau am Freitag durch den Garten. Sie hatten rote Weihnachtsmützen auf und erkundeten das Freigelände. „Wir suchen den Weihnachtsmann, er will uns heute besuchen“, erzählte ruft eines der Kinder und steuerte mit seinem Laufrad in die nächste Richtung.

Und tatsächlich überraschte der Weihnachtsmann gemeinsam mit Trebbins Bürgermeister Thomas Berger ( CDU) die Mädchen und Jungen. Diesmal etwas ungewöhnlich – mit Corona-Maske vor dem Gesicht. Die Rute ließ er besser stecken, denn schließlich hatte er es mit netten Kindern zu tun. Sie empfingen den bärtigen Alten mit dem Lied „Alle Jahre wieder“ und einem Gedicht vom kleinen Schneemann.

Morgenkreis-Teppich für alle

Dann verteilte Knecht Ruprecht die Geschenke. „Wir haben für jedes unserer Kinder kleine Überraschungen eingepackt“, berichtete Kitaleiterin Veronika Müller. „Es gibt Socken, Handschuhe, Süßigkeiten, Rückziehautos, Flugzeuge zum Zusammenbauen, Becherlupen oder Sternleuchten.“ Aber auch die gesamte Kita-Belegschaft konnte sich über ein Geschenk freuen. „Von der Stadt gab es einen Gutschein, davon haben wir den lange ersehnten Morgenkreis-Teppich mit den vier Jahreszeiten angeschafft“, erzählte Veronika Müller.

Bürgermeister Berger ist froh, dass trotz der Corona-Situation der lange geplante Besuch bei den Glauer Kindern nicht abgesagt werden musste. „Wir halten alle Coronaregeln und Abstände ein und zelebrieren die Geschenkübergabe im Freien“, erklärte Berger. Er bedauert, dass etliche Events aus dem lebendigen Adventskalender der Stadt coronabedingt nicht stattfinden konnten. „Besonders schade ist, dass die Tour mit den Elektrofahrrädern in meine alte Heimat Stangenhagen abgesagt werden musste“, so Berger.

Er wünscht sich, „dass wir das nächste Weihnachtsfest vielleicht schon in der neuen Kita feiern können“. Die Arbeiten für den Kita-Neubau im Auftrag der Johannischen Kirche ganz in der Nähe haben bereits begonnen. Statt der bislang 19 Kinder können dann künftig 60 betreut werden, mit der Option, auf über 70 aufzustocken. „In Trebbin müssen 120 zusätzliche Kitaplätze geschaffen werden. Ich bin froh, dass uns die Johannische Kirche davon einige abnimmt“, lobte Berger.

Doch derzeit wird in der Kita erst mal für weihnachtliche Atmosphäre gesorgt. 19 Mädchen und Jungen im Alter zwischen einem und fünf Jahren besuchen die Einrichtung in Trägerschaft des Vereins „Regenbogenland“. Die Betreuung ist geprägt von der Johannischen Glaubenslehre nach dem Vorbild des Kirchengründers Joseph Weißenberg.

„Heute sind alle 19 Kinder da, denn wir haben auch noch unsere Weihnachtsfeier“, kündigte Erzieherin Susanne Meinecke an. In Vorbereitung der Weihnachtstage wurde gemeinsam gebastelt, gesungen und gesprochen. „Wir wollen den Kindern vermitteln, dass es beim Weihnachtsfest nicht nur um Geschenke geht, sondern um den Glauben, um Nächstenliebe und Frieden“, sagte Veronika Müller. „Wir erklären auch die Bedeutung von Neid und Eifersucht.“

Bis 22. Dezember geöffnet

Die Kita ist noch bis zum 22. Dezember geöffnet. „Es gibt schließlich Eltern, die noch arbeiten müssen“, sagte Veronika Müller, auch wenn für Montag und Dienstag deutlich weniger Kinder angemeldet sind. Auf den Neubau freuen sich große wie kleine Nutzer. „Obwohl, ein bisschen werden wir unsere kuschlige alte Kita vermissen“, räumt die Leiterin ein.

