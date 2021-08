Ludwigsfelde

Aus Frust, dass ihr Anliegen „Vergiftung einer ganzen Region“ weder kommunal noch beim Kreis, im Land, beim Bundesumweltamt oder im Bundespräsidialamt Gehör findet, hat sich eine Gruppe von Wissenschaftlern aus Ludwigsfelde, Rangsdorf und Blankenfelde jetzt Politiker eingeladen, die im Wahlkampf stehen. Seit Jahren registrieren die Männer rund um den promovierten Technologen Horst Steinicke nach starkem Regen den weißen Schaum auf Dächern, in Regentonnen oder an den Seen in Siethen und Rangsdorf und haben ihn auf eigene Kosten untersuchen lassen.

Hier läuft am 27.Juli 2020 auf dem Grundstück Steinicke in Ludwigsfelde weißer Schaum aus der Regentonne; Dr. Horst Steinicke ließ ihn in einem Stahnsdorfer Umwelt-Labor auf Kerosin-Rückstände prüfen. Quelle: privat

Nach den Labor-Ergebnissen sind sie nun überzeugt, dass es sich um Kerosin-Rückstände handelt, hinterlassen von den in Schönefeld startenden und landenden Fliegern. Hinzu kommt ihre Beobachtung, dass die Luft und das Wasser mit der Corona-Ruhe im Frühjahr 2020 viel sauberer gewesen seien.

Wissenschaftler suchen bei Politikern Gehör

Das alles erzählten Steinicke, Apotheker Dieter Wendorff, Geograf Manfred Haak, Physiker Friedbert Quednau, Chemiker Konrad Schwabe und Ingenieur Axel Höppner bei ihrem jüngsten Arbeitsgruppen-Treffen dem Landtagsabgeordneten Matthias Stefke von der Fraktion BVB/Freie Wähler und seiner Parteikollegin Andrea Holstein, Landratskandidatin im Kreis Teltow-Fläming. Auf dem Tisch liegen haufenweise Schreiben an Behörden und Ämter, alle fast durchgehend unbeantwortet oder mit lapidaren Worten abgetan. Dabei attestierte das zertifizierte Umwelt-Labor von Rainer Macholz in den Schaumproben Antimon-, Kohlenwasserstoff-, Nitrat- und Sulfat-Werte. „Aber man empfiehlt uns höchstens, sich damit an örtliche Organe zu wenden oder juristisch dagegen vorzugehen“, so Steinicke.

Weißer Schaum: eine größere Gefahr als der Lärm der Autobahn und Flugzeuge?

„Die Kerosin-Partikel vergiften uns – warum reagiert niemand?“, fragt Quednau. Die Männer sehen ihren Treff mit dem Politiker-Paar als letzten Versuch, auf diese ihrer Meinung nach größere Gefahr als den Lärm von Autobahn und Flugzeugen wenigstens aufmerksam zu machen. Steinicke erklärt nach seinem Jahrzehnt als Stadtverordneter und Mitgründer der Bürgerinitiative für ein lebenswertes Ludwigsfelde: „Eigentlich ist es schon ein Verbrechen, von den Studien und aus dem Raumordnungsverfahren den schlechtestes Flughafen-Standort zu wählen. Was ich damals aber bei unserem Protest gegen den Lärm nicht ahnte, ist die chemische Belastung, die jetzt auf uns alle einwirkt und erwiesenermaßen zu einer erhöhten Krebsrate führt.“

Auch jetzt sieht keine Behörde das Problem so wie die besorgten Männer. Aus dem Kreishaus kommt die Antwort, Immissionsschutz sei zuerst Sache des Landesumweltamtes, den Rahmen setze das Bundesimmissionsschutzgesetz. Das Kreis-Umweltamt sei einer Ludwigsfelder Anzeige wegen vermeintlicher Kerosin-Verschmutzung bereits vor Jahren nachgegangen. Beim Schaum in einer Regentonne und an Fallrohr-Auslässen habe das Umweltamt vor Ort „weder den für Kerosin charakteristischen Geruch von Mineralöl-Kohlenwasserstoffen (der bereits im Ansatz erkennbar gewesen wäre) noch fluoreszierende Filme erkennen“ können, heißt es in der Mail an die MAZ.

Weißer Schaum an und auf dem Rangsdorfer See, den eine Gruppe Wissenschaftler um Konrad Schwabe und Horst Steinicke für Kerosin-Rückstände hält; hier nnehmen die beiden Proben. Quelle: privat

Dubiose Schäume träten vielerorts immer wieder auf, meist würden Abwasser-Einleitungen vermutet. Und weiter heißt es: „In Wahrheit sind es jedoch meist Eiweißverbindungen pflanzlicher Herkunft“, etwa sich zersetzendes Laub, Pollen oder ähnliches, das mit turbulenten Strömungen im Wasser und Sauerstoffzufuhr „wie Eischnee“ aufgeschlagen werde und diesen ungewöhnlichen Schaum bilde. „Genau dies geschieht auch in einem Regenfallrohr bei entsprechender organischer Last“, heißt es abschließend.

Darstellung „äußerst fragwürdig und unwahrscheinlich“

Sabine Deckwerth von der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH sagt: „Wir können nicht bestätigen, dass es sich bei dem von Ihnen erwähnten weißen Schaum um Kerosin-Rückstände handelt.“ Der Flughafen-Betreiber hält diese Darstellung „für äußerst fragwürdig und unwahrscheinlich“. Man habe sich dazu gegenüber der Stadt Ludwigsfelde bereits ausführlich geäußert, so Deckwerth, neue Fakten seien nicht bekannt.

Flugzeug im Landeanflug auf Schönefeld bei Hochspannungsmasten am Bahnkreuz Genshagener Heide Flugzeug im Landeanflug auf Schönefeld über dem Eisenbahn-Knotenpunkt Genshagener Heide Quelle: Jutta Abromeit

Markus Sprißler vom Aktionsbündnis Berlin-Brandenburg (ABB) gegen Lärm und Flughafen-Auswirkungen sagt: „Es wurden zwar im Flughafen-Umfeld Kerosin-Rückstände gefunden, aber das war immer nur auf wenige Grundstücke begrenzt, deshalb können wir dazu nicht viel sagen.“ Auch Hans-Reiner Aethner, Vorsteher des Wassserverbandes Warl, ist überzeugt, dass es dieses Problem so nicht gibt. Er erklärt der MAZ: „Die jüngsten Zulauf-Beprobungen haben keine Auffälligkeiten ergeben, sonst hätten wir umgehend informiert.“

Politiker Stefke verabschiedet sich von den besorgten Männern mit dem Versprechen: „Diesen Verschiebebahnhof, dass Sie nirgends gehört werden, müssen wir beenden. Es muss Antworten geben.“ Er überlege, ob er sich noch einmal an genau die Personen wende, von denen keine Antworten kamen. „Das geht einfach nicht. Umweltschutz und Klima sind in aller Munde – wir bleiben dran“, erklärt Stefke.

