Zeitenwende im Auto-Center Lange

Wietstock

In modernem Look präsentiert sich das Auto-Center-Lange im Ludwigsfelder Ortsteil Wietstock. Vor drei Jahren wurden das Autohaus und die Werkstätten im Hinblick auf die Anforderungen des Herstellers Honda komplett umgebaut. Rainer Lange hat den Betrieb gemeinsam mit seiner Frau Birgit 1992 aufgebaut und bis 2016 allein geführt.

„Ruhe für eine Auszeit“

Dann entschloss sich der 57-Jährige, seinem Sohn Stefan Lange (29) einen Teil der Verantwortung zu übertragen. Seitdem ist der gelernte Kfz-Mechatroniker, Meister und Betriebswirt gleichberechtigter Geschäftsführer. Auch Schwiegertochter Jennifer Lange arbeitet seit neun Jahren im Unternehmen mit. Die Eltern freuen sich über das Verhältnis zu den Jüngeren, die das Geschäft mit Freude fortführen. Da hat man die „Ruhe für eine Auszeit“, sagt Birgit Lange.

Im Autohaus finden sich auch Hybrid-Fahrzeuge. Quelle: Gerald Bornschein

Seit der Gründung hat sich viel verändert im Auto-Center-Lange, nach dem Neubau 1994 wurde 2001 der von einigen sogar als Ausflugsziel angesteuerte Drive-In-Park angelegt. Das Außengelände mit Pavillon erhält dank zweier Hausmeister regelmäßig viel Pflege. Zwei Jahre später wurde die Sparte Motorrad ins Portfolio genommen und das Center erweitert. Die Motorradwerkstatt ist ein Vorzeigeobjekt.

Finish-Bereich in der Halle

Weiter ging es 2008 mit der Inbetriebnahme der Waschstraße, in der nicht nur die eigenen Fahrzeuge gepflegt werden, sondern auch die Komplettreinigung für Private, für Partnerwerkstätten oder für Flotten (beispielsweise Edeka Specht) vorgenommen wird. Außerdem befindet sich in der Halle ein Finish-Bereich mit bis zu vier Stellplätzen.

Die Filiale in Gosen-Neu Zittau im Landkreis Oder-Spree wurde 2010 vom Auto-Center-Lange übernommen. Es wurde als neues Unternehmen von Stefan und Jennifer Lange mit damals zwei Mitarbeitern geführt, inzwischen sind sieben weitere Angestellte dazugekommen. Dort entschloss man sich auch, im Mai 2018 die Marke Kia mit ins Programm zu nehmen. Die Werkstattleistungen sind ohnehin von Beginn an typenoffen ausgerichtet.

Weniger Verkäufe erwartet

Die Mehrmarkenstrategie gilt nun auch für Wietstock, denn die Autokäufer sind derzeit sehr verunsichert, wie Rainer Lange berichtet. Wurden in den vergangenen Jahren etwa 250 Neu- und 250 Gebrauchtwagen verkauft, so werden es 2019 nur zwischen 180 und 200 Neuwagen sein. Honda hat die Diesel-Produktion komplett eingestellt und will ab 2025 rein elektrisch unterwegs sein. Ein betriebswirtschaftliches Problem, das vor allem von der jungen Generation gelöst werden muss, so Lange.

Blick in das Reifenlager, das mit einer Hebebühne ausgestattet ist. Quelle: Gerald Bornschein

Die setzt verstärkt auf Digitalisierung und Online-Plattformen. Bei der letzten Modernisierung wurde mit dem Einsatz von LED-Licht zudem auf Nachhaltigkeit gesetzt. Derzeit wird weiter investiert, das 2012 errichtete Reifenlager, in dem 750 Sätze Saison-Reifen eingelagert sind, wird auf die doppelte Größe erweitert.

Doch ebenso wird auf die derzeit 39 Mitarbeiter als wichtigstes Potenzial gesetzt. Stetige Schulungen sind an der Tagesordnung, regelmäßig wird ausgebildet. Seit 1992 wurden von insgesamt 34 Azubis 15 ins Team integriert. Vier von ihnen wurde der Erwerb des Führerscheins finanziert, und bei drei Mitarbeitern wurden die Kosten für die Meisterschule komplett übernommen. In Kooperation mit der Arbeitsagentur wurden drei Einstiegsqualifizierungen durchgeführt. Von den Teilnehmern konnte einer in Ausbildung gebracht werden, zwei sind jetzt Teil der Belegschaft.

Persönliches Engagement

Die Familie Lange sieht sich selbst als Teil eines großen sozialen Netzwerks, in dem sie sich persönlich oder materiell engagiert. Rainer Lange war als Wietstocker Ortsvorsteher aktiv, nun sitzt Jennifer Lange im Ortsbeirat. Stefan Lange ist im Vorstand der Kfz-Innung tätig. Beide Juniorchefs sind Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und in deren Förderverein. Das Auto-Center-Lange unterstützt nicht nur das Dorffest und den Solbra e.V., auch das Märkische Kinderdorf, das Ludwigsfelder Museum und das Klubhaus stehen unter anderem auf der Förderliste.

Von Gerald Bornschein