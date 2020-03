Hobby-Historiker finden Massengräber

Wietstock

Bei Recherchen über die Gedenkanlage für das Gefecht von 1813 in Wietstock ist der Ludwigsfelder Andreas Heinze auf drei vermutliche Massengräber gestoßen. Die Arbeiten an der Gedenkstätte gehen trotzdem vorerst weiter, da sie bis zur nächsten Kranzniederlegung im August fertig werden soll. Der Landkreis Teltow-Fläming muss darüber entscheiden, wie weiter mit den vermuteten Grabstellen verfahren werden soll.

Grabhügel deutlich erkennbar

Nach Berichten der MAZ im Dezember vergangenen Jahres über die beabsichtigte Wiederherrichtung der Gedenkanlage im Ludwigsfelder Ortsteil Wietstock war das Echo groß. Ute Schinkel und Andreas Heinze aus Ludwigsfelde, die gemeinsam die marode Gedenkstätte wieder ansehnlich machen wollen, wurden mit Reaktionen aus allen Himmelsrichtungen förmlich überschwemmt. Altes Fotomaterial aus Sachsen, Luftaufnahmen und Satellitenbilder sowie Unterlagen aus Polen legten letztendlich nahe, was jetzt nur noch einer letzten Bestätigung bedarf: „Wir haben unmittelbar vor der eigentlichen Anlage drei Massengräber lokalisiert“, sagt Andreas Heinze, Hobby-Historiker und pensionierter Forensiker. „Auf Fotos sind die Grabhügel deutlich erkennbar.“

Vermutete Massengräber an der Wietstocker Landstraße Quelle: Udo Böhlefeld

Gefecht am Vorabend der Schlacht von Großbeeren

Bei dem Gefecht an der Wietstocker Landstraße am Vorabend der Schlacht von Großbeeren sind fast 1000 Soldaten gefallen. Wie den Unterlagen zu entnehmen ist, seien die Verwundeten und die Toten zum Friedhof in Wietstock gebracht worden, sagt Heinze. Auch dort müsse irgendwo noch ein Massengrab existieren, zwar nicht als Grabstelle, da der Friedhof in den siebziger Jahren eingeebnet worden sei, aber man habe sich wohl kaum die Mühe gemacht, die Gebeine der Toten zu bergen. Zu vermuten sei, dass das dortige Grab ganz in der Nähe des früheren Standortes der Gaststätte „Alter Krug“ gewesen ist. Die Gaststätte hat den Franzosen vor über zweihundert Jahren als Lazarett gedient. Die Leichen der Toten direkt auf dem Schlachtfeld links und rechts der Landstraße seien aber mit Sicherheit auch dort begraben.

Gedenkanlage in den 60er Jahren zerstört

Ute Schinkel und Andreas Heinze haben damit begonnen, in Privatinitiative das Grab, die Gedenksteine und die Gedenktafel der Gedenkanlage für das Gefecht von 1813 auf beiden Straßenseiten wieder ansehnlicher machen. Andreas Heinze: „Die Gedenkanlage wurde in den 60er Jahren zerstört. 1978 gab es neue Gedenksteine, aber weiterhin wurde nichts gemacht. Seit 2013 steht sie unter Denkmalschutz. Wir würden die Anlage gern unter Denkmalschutz-Auflagen wieder herrichten und würdiger machen. Es soll wird dort eine Schautafel geben, der Weg zu den Offiziersgräbern und damit auch zu den Massengräbern soll mit einem Schlagbaum gesperrt werden.“

Identifizierte Opfer sollen geehrt werden

„Auf dem Gefechtsfelde vom vergangenen Tage angekommen, suchte man die Leichen der gefallenen Kameraden, eine Arbeit, die nicht geringe Mühe machte, da sie, bereits entkleidet und ausgeplündert, in eine Grube mit vielen anderen Leichen geworfen waren. Beide, von Dargitz und Graf Dohna, wurden endlich gefunden, in ein Grab gebettet, die Stelle mit Kanonenkugeln kenntlich gemacht und dem Schulzen der Ortschaft übergeben.“ So heißt es in einem Bericht zur Geschichte des Westpreussischen Kürassier-Regiments Nr. 5, das Heinze aus einem polnischen Archiv bekommen hat und das für ihn auch ein Beleg ist, dass es an der Wietstocker Landstraße noch unbekannte Massengräber gibt. Viel Hilfe bekamen die Forscher von der Stadt Trebbin, wo die französischen Regimenter noch vor Wietstock gewesen sind, und der Stadt Ludwigsfelde, die die Herrichtung nun als Schirmherr begleitet. Und inzwischen ist den beiden Ludwigsfeldern gelungen, von mindestens vierzehn der bei Wietstock Gefallenen die Identität herauszufinden. Sie sollen namentlich auf dem neuen Gedenkstein geehrt werden.

Von Udo Böhlefeld