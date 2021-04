Wohnungen statt Häuser im Rousseau-Park: Bauausschuss spricht sich für Vorhaben aus

Ludwigsfelde

Die Mitglieder des Ludwigsfelder Bauausschusses haben sich erneut für die Änderung des Bebauungsplans der letzten freien Fläche im Rousseau-Park ausgesprochen. Nachdem die LOL/evoLu-Fraktion um den Ahrensdorfer Ortsvorsteher Jens Wylegalla vor der letzten Stadtverordnetenversammlung eine Online-Petition angestoßen und über 600 Unterschriften gesammelt hatte, wurde das Thema erneut in die Ausschüsse verwiesen, um über die Petition zu beraten sowie offene Fragen zu klären.

Ortsvorsteher stellt sich gegen Vorhaben

Bei der Diskussion geht es um ein etwa 9,3 Hektar großes Grundstück oberhalb des derzeit bebauten Gebiets zwischen Rousseauallee, L 95 und L 79 – die sogenannte Gartenstadt. Die Gesellschaft Callidus, der die Flächen des Rousseau-Parks gehören, plant, auf einem der Fläche statt 120 weiterer Einfamilienhäuser – für die der derzeitige Bebauungsplan ausgelegt ist – nun Geschossbauten mit maximal 600 Ein- bis Dreizimmerwohnungen zu errichten.

Im Bauausschuss am Mittwochabend hatte zunächst Jens Wylegalla Gelegenheit, seine Intention für die Petition gegen das Vorhaben zu erklären: In seinen Augen sei nach Eröffnung des Verfahrens zur Änderung des Bebauungs- und Flächennutzungsplans – den um diese Verfahrenseröffnung geht es im Moment – kaum noch Gelegenheit, sich zu dem Vorhaben als Ganzes zu positionieren. „Ob wir das möchten, ist eine politische und keine verfahrensrechtliche Frage“, sagte Wylegalla im Bauausschuss. „Die wesentlichen Sachen“ würden nach Eröffnung des Verfahrens „nach meinen Erfahrungen nicht mehr besprochen“, so der Stadtverordnete. „Dann geht es nur noch um das Verfahren und darum, ob die Planung so umgesetzt werden kann und soll. Wir verlassen an der Stelle die Frage, ob wir das wollen oder nicht.“

Stadt will Bürger „im gesetzlichen Rahmen“ beteiligen

Die Stadtverwaltung und auch die Callidus verwiesen bereits im Vorfeld darauf, dass der zur Abstimmung stehende Aufstellungsbeschluss lediglich der Beginn des Verfahrens sei, an dessen Ende ein neuer Bebauungsplan stehen könne – oder auch nicht. Das hänge von vielen Faktoren ab, unter anderem von mehreren Gutachten und Bürgerbeteiligungen sowie weiteren Beschlüssen der Stadtverordneten. „Ich habe das Gefühl, dass der Eindruck entstanden ist, dass durch den Verfahrensschritt Tatsachen geschaffen werden – und das ist nicht der Fall“, betonte Bürgermeister Andreas Igel (SPD). Bis zum Satzungsbeschluss bestehe keine Gewähr für den Investor, dass der Bebauungsplan tatsächlich geändert werde. Und bis dahin würden auch die Bürger „im gesetzlichen Rahmen einbezogen werden“, so Igel.

Nachdem die Stadtverwaltung das genaue Vorgehen des Verfahrens noch einmal erläutert und ein Vertreter der Callidus offene Fragen beantwortet hatte, stimmte der Bauausschuss erneut über den Aufstellungsbeschluss ab – mit einer großen Mehrheit dafür. Am Donnerstagabend werden Petition und Antrag noch einmal Thema im Hauptausschuss sein, dann geht der Beschluss zur Entscheidung in die kommende Stadtverordnetenversammlung.

Von Lisa Neugebauer