Ludwigsfelde

Erstmals äußerst sich jetzt der Investor zum lange geplanten neuen Mietwohnbereich am Flussviertel von Ludwigsfelde. Danach geht es nicht mehr um die ursprünglich avisierte Zahl von 170 Wohnungen, wie sie die Stadtverordneten dort mit einem Bebauungsplan-Beschluss ermöglicht hatten, sondern um 100 Wohnungen.

Unübersehbar wird das lange eingezäunte Areal seit einigen Wochen beräumt. Mit Baggern und anderer schwerer Technik werden die Gebäude des ehemaligen Fiat-Autohauses, der Gaststätte „ Rosengarten“, des Supermarkts und der beiden Spielhallen abgerissen. Vor dem Mauerfall arbeiteten dort Beschäftigte des Kfz-Instandsetzungsbetriebs „ Max Reimann“.

Das war die beliebte Gaststätte „Rosengarten“. Quelle: Jutta Abromeit

Nun will die Berliner Firma Evanka Invest dort am Tankstellen-Gelände zwischen Potsdamer und Rheinstraße das Ludwig Quartier errichten. Auf MAZ-Nachfrage erklärt Anna Cuculescu von Evanka Invest: „Bei unserem Bauvorhaben in Ludwigsfelde werden insgesamt elf Häuser mit 100 Wohnungen, zwei Gewerbeeinheiten und zirka 161 Tiefgaragenparkplätzen entstehen.“

Hochwertige Ausstattung

Nach ihren Worten werden alle Wohnungen „hochwertig ausgestattet und gut geschnittene Wohnungsgrundrisse zwischen 45 und 220 Quadratmetern“, haben. Damit seien sie für verschiedene Nutzergruppen wie Familien, Paare und Singles und Pensionäre geeignet, so die Frau der Investorenfirma. Für alle Wohnungen seien Einbauküchen geplant und alle würden einen Außenbereich in Form eines eigenen Balkons beziehungsweise einer Terrasse oder einen Mietergarten haben, sagt Cuculescu.

Von der Tankstelle ist auf der Visualisierung des neuen Wohngebiets auf der Evanka-Internetseite nichts zu sehen. Der Ludwigsfelder B-Plan schreibt vor, dass dort am Übergang zu den Siedlungshäusern des Flussviertels besonderer Lärmschutz nötig ist. Bei Evanka im Internet findet sich das Ludwig Quartier in trauter Nachbarschaft zum Riverside Square im Berliner Tiergarten oder dem High Park in Berlin Mitte.

Tiefgarage unter der Wohnanlage

Zu lesen ist dort für das Ludwig Quartier: „Die Wohnhäuser gruppieren sich in luftiger Bebauung um eine ruhige begrünte Freifläche, die den Bewohnern als Treffpunkt, Spielplatz und Liegewiese dient.“ Geblieben ist von der Ursprungsplanung vor drei Jahren, dass unter dem Grundstück der weitgehend autofreien Wohnanlage eine Tiefgarage angelegt ist.

Auf die Frage, wann die ersten der zurzeit nach Hunderten zählenden Wohnungsbewerber auf den Wartelisten ihre Schlüssel für das Ludwig Quartier in Empfang nehmen können, sagt Cuculescu: „Da die Fertigstellung erst für die zweite Jahreshälfte 2022 geplant ist, gibt es derzeit noch keine Entscheidung, wer die Vermietung der Einheiten übernehmen wird.“

Von Jutta Abromeit