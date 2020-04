Thyrow

Ein Wolf wurde am frühen Montagmorgen von einem Mercedes GLC erfasst, als er die Bundesstraße 101 überqueren wollte. Auf deren Teilstück zwischen Thyrow und Ludwigsfelde gibt es keinen Wildzaun. Das Tier verendete, am Pkw entstand am Frontbereich erheblicher Schaden. Die Polizei nahm den Unfall auf und verständigte einen Wolfsbeauftragten des Landes.

Anzeige

Von MAZonline