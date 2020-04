Ludwigsfelde

Im südlichen Berliner Umland ist ein Wolf überfahren worden. Das Raubtier sei am Morgen des Ostermontag beim Überqueren einer Bundesstraße in der Nähe von Ludwigsfelde von einem Auto erfasst worden, teilte die brandenburgische Polizei am Montag mit.

Der Wolf sei an einem Abschnitt der Bundesstraße ohne Wildzaun auf die Fahrbahn gelangt und vor Ort verendet. Am Pkw sei erheblicher Sachschaden entstanden. Ein Wolfsbeauftragter des Bundeslandes sei über den Vorfall informiert worden.

Von RND/dpa