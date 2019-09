Wünsdorf

Ein Vierteljahrhundert ohne Militär – noch zum Mauerfall war das eine für Wünsdorf kaum vorstellbare Option. Gehörten zu diesem Ort doch seit Anfang des 20.Jahrhunderts Soldaten zum Alltag, in einer Dimension wie sonst kaum irgendwo in Deutschland. Zeitweise waren in dem 2700-Einwohner-Dorf mehr als 50.000...