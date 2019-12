Genshagen

Ein Ladendetektiv hat am Sonnabend einen 28-Jährigen und einen 35-Jährigen beim Diebstahl von Werkzeug im Wert von 300 Euro in einem Baumarkt in Genshagen erwischt. Beide konnten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Dann wurde bekannt, dass beide bereits am Vortag bei einem Diebstahl gefilmt wurden. In ihrem Auto wurden zudem weitere gestohlene Gegenstände entdeckt. Sie waren in einem Rangsdorfer Baumarkt entwendet worden. Der 28-Jährige gab zudem zu, den Wagen unter Amphetamin-Einfluss gefahren zu haben und keinen Führerschein zu besitzen.

Von MAZonline