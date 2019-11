Ludwigsfelde

Am Sonntagabend und Montagmorgen ist es zu zwei schweren Unfällen auf der A 10 bei Ludwigsfelde gekommen.

Fahrer am Steuer eingeschlafen

Am Montagmorgen gegen 7.40 Uhr verlor ein 35-Jähriger zwischen dem Drfeieck Nuthetal und Ludwigsfelde-West die Kontrolle über seinen Skoda.Ursache war offenbar, dass er am Steuer eingeschlafen war. Der Wagen des Mannes kam nach rechts von seiner Fahrspur ab und stieß dann seitlich mit einem Lkw zusammen. Der 35-jährge Skoda-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Wagen des Mannes wurde so schwer beschädigt, dass er durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 22.000 Euro.

Citroën touchiert Leitplanke

Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 22.45 Uhr hatte ein 25-Jähriger in Höhe der Anschlussstelle Ludwigsfelde-West die Kontrolle über seinen Citroën auf der A10 verloren. Der Wagen des Mannes touchierte die Leitplanke und dem Fahrer gelang es noch sein Fahrzeug auf der Standspur abzustellen. Er stand nach dem Unfall derart unter Schock, dass er von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Sein Fahrzeug wurde von einem Abschleppdienst geborgen, da es nicht mehr fahrbereit war. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Die Unfallursache ist nach Angaben der Polizei noch unklar.

Von MAZonline