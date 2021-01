Ludwigsfelde

Gynäkologin Barbara Fritz steht nicht das erste Mal vor der Kamera. 1989 spielte sie bereits in dem DDR-Film „Grüne Hochzeit“ mit, wo sie gewissermaßen einfach sie selbst sein musste: eine Frauenärztin. Spaß gemacht hat der Ludwigsfelder Ärztin das schon damals, und auch heute ist sie gut gelaunt und wenig nervös, als es vor die Kamera geht.

Mag die Kamera: Die Gynäkologin Barbara Fritz spielte schon mal in einem Film mit. Quelle: Lisa Neugebauer

Fritz ist Gast in Januar-Ausgabe der Klubhaus-Reihe „Willkommen im Klub“. Wie? Aber ist das nicht ein Live-Format? Normalerweise schon, aber weil seit fast einem Jahr nichts mehr normal ist, wagt sich auch das Klubhaus auf neue Wege: Die neueste Ausgabe der Gesprächsreihe wird es ausschließlich online zu sehen geben. „In dieser Form machen wir das zum ersten Mal und sind gespannt, wie es ankommt“, sagt Mildred Wagner vom Sachgebiet Kultur der Stadt. „Das wird quasi eine Talkshow mit Einspielern und allem drum und dran – wie Hart aber Fair.“

Regisseur begleitet die Talkshow

Und damit es auch genauso professionell wird, hat das Organisationsteam rund um Moderator Detlef Olle extra den Regisseur Bernd Sahlinger engagiert, der mit Jugendlichen aus Ludwigsfelde auch schon eine Dokumentation über den Skatepark gedreht hat. Die Folge „Willkommen im Klub“ sei ein Experiment, sagt der Regisseur. Normalerweise macht er eher Dokumentationen, Kinderspielfilme oder medienpädagogische Projekte. „Ich finde es aber toll, dass sich das Klubhaus etwas überlegt hat, was man trotz Corona machen kann.“

Online statt live: Das Klubhaus dreht aufgrund von Corona eine Ausgabe ihrer Reihe „Willkommen im Klub" als Video. Quelle: Lisa Neugebauer

Alles müssen für das Online-Format in die Maske – auch der ärztliche Direktor, Burkhard Schult. Quelle: Lisa Neugebauer

Die Corona-Regeln bei der Talkshow seien allerdings eine Herausforderung, sagt Sahlinger. „Wir müssen fünf Kameras nehmen und später alles zusammenschneiden, denn durch die großen Abstände und die Plexiglasscheiben zwischen den Gästen wären wir sonst nur mit Schwenks beschäftigt.“

Es geht um das Ludwigsfelder Krankenhaus

Vor den Kameras in der Flamingo-Bar des Klubhauses sitzen an diesem Abend Moderator Detlef Olle und seine beiden Gäste. Neben Gynäkologin Barbara Fritz ist der ärztliche Direktor des Evangelischen Krankenhauses Ludwigsfelde-Teltow, Burkhard Schult, zu Gast – denn um das soll es in der neuesten Ausgabe von „Willkommen im Klub“ gehen. „Das Krankenhaus am Rande der Stadt“ ist der Titel der kleinen Talkshow.

Online statt live: Das Klubhaus dreht aufgrund von Corona eine Ausgabe ihrer Reihe „Willkommen im Klub" als Video. Detlef Olle moderiert. Quelle: Lisa Neugebauer

Es geht im „Klub“ um das Evangelische Krankenhaus. Zu Gast ist unter anderem die Gynäkologin Barbara Fritz. Quelle: Lisa Neugebauer

Die Organisatoren haben sich dieses Thema für den Januar nicht ohne Grund ausgesucht: „Als wir das Thema vor einem Jahr geplant haben, konnte keiner ahnen, dass es so extrem wichtig wird, was wir heute reden“, sagt Olle in seiner Begrüßung. Gerade darum sei es toll, dass die Ausgabe von „Willkommen im Klub“ überhaupt stattfinden könne. Mit den beiden Gästen spricht der Moderator daher nicht nur über die Historie des Krankenhauses und ihre persönlichen Lebenswege, sondern auch über die aktuelle Situation, die – soviel kann man vorwegnehmen – für Schult und alle Krankenhausmitarbeiter eine Belastung sei, „wie ich sie noch nicht erlebt habe“, sagt der ärztliche Direktor.

Gesprächsbereit: der ärztliche Direktor, Burkhard Schult. Quelle: Lisa Neugebauer

Die Ausgabe von „Willkommen im Klub“ laden die Organisatoren in den kommenden Wochen auf der Homepage der Stadt hoch – dann wird sie dort ein Jahr lang zu sehen sein. Wann das Video fertig ist, konnten sie allerdings am Donnerstag noch nicht sagen.

Von Lisa Neugebauer