Ludwigsfelde

Als die Nachrichten hereinprasselten, wusste Monique Hofmann: Es ist wieder soweit. „Ich dachte, jetzt läuft bestimmt wieder , Bares für Rares’“, sagt sie im Telefonat mit der MAZ. Denn seit sie an der ZDF-Show teilnahm, passiert immer wieder das gleiche Spiel: Wird die Sendung erneut ausgestrahlt, klingelt ihr Telefon, wildfremde Leute schreiben sie an, wollen auf Facebook mit ihr befreundet sein. So auch am Dienstagabend.

Da zeigte das ZDF erneut seine beliebte Trödelsendung „ Bares für Rares“. Mit dabei: Die Ludwigsfelderin Monique Hofmann. Sie war an diesem Tag in das Studio in Pulheim bei Köln gereist – und hatte ein ganz besonderes Bild im Gepäck. Denn in der Sendung geht es darum, potenzielle Käufer davon zu überzeugen, möglichst viel für den mitgebrachten Gegenstand zu bieten. Ob Schmuck, Bilder oder andere Antiquitäten: in den vergangenen Jahren fanden sich dort teils seltene, teils kuriose Gegenstände. Die Show mit Horst Lichter hat sich mittlerweile zu einer richtigen Kult-Sendung entwickelt.

Anzeige

Mit Bild im Gepäck zu „ Bares für Rares “

Auch Monique Hofmann war begeistert von dem Format, als sie sich bewarb. „Ich habe das andauernd gesehen“, sagt die 36-Jährige, die als Bundesgeschäftsführerin für die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union tätig ist.

Lesen Sie auch: „ Bares für Rares“: Stadtkanal-Gemälde für Potsdam-Museum gesichert

Im Sommer 2018 sah sie dann ihre Chance: Ihr Onkel brachte ein altes Gemälde vorbei. Das hatte noch ihrer Großmutter gehört, die mittlerweile verstorben war. So schön das Motiv auch war – zwei junge Frauen, die ein Bild betrachten – sie selbst konnte damit nichts anfangen, wollte es in ein Aktionshaus bringen. Als sich dort niemand meldete, entschied sie kurzerhand: „Dann probiere ich es eben bei , Bares für Rares’.“

Hofmann hatte viel Spaß im ZDF-Studio

Gesagt, getan. Sie bewarb sich – und wurde genommen. Mit den beiden stillen Damen in Gepäck probierte sie ihr Glück. Und tatsächlich: Der Kunst- und Antiquitätenhändler Albert Maier schätzte den Wert des Bildes auf 1.000 bis 1.200 Euro. Dabei handele sich um das Gemälde „Atelierbesuch“ von Ferdinand Max Bredt.

Mit den Infos trat die Ludwigsfelderin vor die Händler. „Das war der aufregendste Teil.“ Insgesamt habe ihr der Besuch im Studio unheimlich Spaß gemacht. „ Horst Lichter war sehr sympathisch“, sagt sie. Zu sehen ist das Ganze derzeit in der ZDF-Mediathek.

Erwartungen wurden übertroffen

Aus ihrem Startangebot von 300 Euro wurde schnell mehr – und schließlich kaufte der Händler Wolfgang Pauritsch das Bild für 700 Euro. „Natürlich hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht“, sagt sie heute. Doch insgesamt fällt ihr Fazit positiv aus: „Meine Erwartungen wurden übertroffen.“

Und das Geld? „Das habe ich in eine schöne Shoppingtour investiert“, sagt sie und lacht. Als die Sendung im Januar 2019 erstmals ausgestrahlt wurde, traf sich die Familie im Wohnzimmer, um gemeinsam ihren Auftritt zu sehen. Schon nach wenigen Minuten habe sie sich vor Nachrichten kaum retten können, sagt sie. Bis heute ein Signal dafür, dass die Sendung oder ein Folgeformat erneut zu sehen sind. Unter den vielen Nachrichten war jedoch eine ganz besondere dabei: Der neue Besitzer des Bildes nahm Kontakt zu ihr auf, erzählt Hofmann. „Er schrieb mir, wie glücklich ich ihn damit gemacht habe.“

Von Johanna Apel