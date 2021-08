Lüdendorf

Der restliche Teil der Stein-Tour hat ebenso schöne und sehr schlecht ausgeschilderte Abschnitte wie der bereits beschriebene (MAZ vom 12. Juli). Mangels Wegweisern ging es vom Hirtenstein hinter Lüdendorf Richtung Nieplitztal. Hinter der B 2 an der Justus-von-Liebig-Straße ist die Stein-Tour wieder ausgeschildert, und an der Rietzer Buschmühle gibt es ein lauschiges Plätzchen.

Wanderung führt in Rietz zu Findlingen

Kurz vor Rietz sollen es 600 Meter zum Luisenstein sein. Per GPS ist er mitten im Wald zu finden; ohne GPS wird die insgesamt 34 Kilometer lange Such-Tour bedeutend länger. Im hübschen Rietz liegen mehrere Findlinge. Rastplätze, einen sogar mit Kakteenschale als Tischschmuck, erfreuen Besucher. Durch den Ortskern geht es perfekt ausgeschildert über den Weinberg bis zum Bischofsstein.

Zuvor, wenige Schritte rechts von der Stein-Tour, die nach links führt, lohnt ein Blick auf die Okentränke. Links wird ein geologischer Lehrpfad versprochen, Infos dazu gibt es nicht. Eventuell beginnt er nach der Trennung von der Stein-Tour. Zunächst geht es am Schwedenstein vorbei, mit dem an den Sieg der Schweden über die Kaiserlichen vom November 1644 auf dem Magdeburger Heerweg erinnert wird. Das sowjetische Heer nutzte ihn nach dem Zweiten Weltkrieg.

Am Bischofstein sollen Feldgeistliche auf Heerzügen das Abendmahl gefeiert haben. Quelle: Gertraud Behrendt

Waldweg ist rätselhaft ausgeschildert

An diesem Heerweg befindet sich der Bischofsstein mit Kelchen und Weihekreuzen, die vermutlich bereits Bischof Wichmann im 12. Jahrhundert hatte einmeißeln lassen. Bis zu einem breiteren Waldweg ist die Ausschilderung und Radtauglichkeit noch gut.

Leider wird der breite Weg nur überquert. Dann werden das Passieren schwieriger und die Ausschilderung rätselhafter. Ausgeschildert wird nicht mehr der Schneiderstein diesseits der B 2, sondern der Schäferstein jenseits der Straße in 1,2 Kilometern. Wieder soll in der Wildnis links vom Weg gesucht werden. Erfolglos. Das nervt. Also ab nach Hause, erst zur Bundesstraße, dann Richtung Treuenbrietzen auf dem Radweg, der erleichtert die Tour zurück zur ebenfalls schlecht ausgeschilderten, romantischen Landschaftstour.

Keine Sandalen bei Radtouren!

Gestärkt und mit GPS-Daten versehen, geht es zum letzten Anlauf. Der endete leider für einen Teilnehmer mit einem Krankenhaushalt. Bei der Suche durchs hohe Gras biss wohl eine Ammendornfingerspinne kräftig zu. Rat: Auch bei Radtouren keine Sandalen und nicht barfuß solche zugewucherten Passagen erkunden.

Doch zunächst ist die Freude groß, dass der Weg von Lüdendorf nach Rietz gut zu beradeln ist, auf die Steintour trifft und der Bismarkstein dort liegt, wo er sein soll. Allerdings bieten weder Stadtinfo, Schilder noch Wanderkarte eine Erklärung der Bezeichnung Bismarck. Laut „Nordische Boten. Findlinge im Fläming“ ist er nach dem jungen Schäfer Bismark benannt worden, der gern hier rastete.

Der Schneiderstein ist leicht zu finden

Ein Pfosten zeigt an der Kreuzung Mühlentour Reste abgerissener Schilder. Nur ein kurzes Stück soll rechts die Stein-Tour weitergehen und links zuerst zum Riesenstein, dann zum Schäferstein führen. Auf der GPS-Route ist nur einer angegeben – ohne Namen. Am Radweg neben der B 2 gibt es einen Hinweis zum Schneiderstein, der zur Abwechslung ganz leicht zu finden ist. Nach dem Passieren der Straße sind es nur wenige Schritte bis zu ihm. Nach mehreren Sagenvarianten hat ein Schneider ihn mit der Elle getrennt. Im genannten Heft und vor Ort gibt es Erläuterungen.

Auf einer Tafel wird dort über mehrere Findlinge informiert. Zum Schäferstein steht gerade noch lesbar in Klammern Riesenstein. Allerdings sind an der B 2 beide ausgeschildert und auf dem Infoblatt zwei abgebildet. Ein Foto sieht dem Quarkstein hinter dem Schneiderstein ähnlich. Der Schäferstein liegt ebenfalls mitten im Wald, zu finden per GPS. So ermutigt, wird Luise abseits des Weges aufgespürt.

Die Infotafel zeigt Lebensdaten der Königin Luise, indes keine Begründung, warum dieser seltsame Stein genau dort liegt. Vielleicht gab es einen Luisenbund in Rietz; verraten wird es nicht. Fazit: Es ist steinhart, die Stein-Tour zu bewältigen – und verschenktes Potenzial.

Von Gertraud Behrendt