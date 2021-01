Ludwigsfelde/Dahlewitz/Großbeeren

Die Corona-Pandemie geht an kaum einem Unternehmen spurlos vorbei. Auch die großen Industriefirmen der Region spüren die Auswirkungen der Krise. Besonders MTU in Ludwigsfelde und Rolls-Royce in Dahlewitz haben derzeit zu kämpfen, denn beide Unternehmen produzieren für die Luftfahrtindustrie – die derzeit so gut wie stillsteht.

Ein Großteil der Beschäftigten von MTU seien mit der Betreuung eines Triebwerkmusters befasst, das vorrangig in Regionalflugzeugen zum Einsatz komme, teilte Sprecher Markus Wölfle auf MAZ-Anfrage mit. „Gerade dieses Luftfahrtsegment leidet jedoch sehr stark unter der Pandemie und eine schnelle Erholung ist nicht zu erwarten.“ Das Geschäft mit Industriegasturbinen laufe derzeit stabil, habe aber trotz weiterer Auftragsgewinne nicht das Volumen, um die Lücke im Luftfahrtsegment zu kompensieren, so Wölfle. „Gegenüber 2019 hatten wir eine um rund ein Viertel niedrigere Auslastung – wobei wir hierbei noch von einem starken ersten Quartal 2020 profitiert haben.“

Rolls-Royce muss 550 Mitarbeiter entlassen

Auch Rolls-Royce-Sprecher Stefan Wriege teilt auf MAZ-Anfrage mit, die Corona-Pandemie stelle eine beispiellose Krise für die gesamte Luftfahrtindustrie dar. „So fliegen Fluggesellschaften deutlich weniger als in den Jahren vor der Pandemie, Kunden bestellen weniger neue Produkte, etc. Wir rechnen nicht vor dem Jahr 2024 mit einer Rückkehr auf das Niveau von 2019.“

Das wirke sich auch auf das Unternehmen aus, teilte Wriege mit. Bereits im Sommer teilte das Unternehmen mit, 9000 Stellen weltweit und 550 am Standort Dahlewitz bis Ende 2021 abzubauen. „Weiterhin befinden sich viele Mitarbeiter in Kurzarbeit“, so Wriege.

Wegen Lieferschwierigkeiten hatte Rolls-Royce im April zwei Wochen Betriebsferien angeordnet – auch heute seien „die Kollegen aus den entsprechenden Bereichen“ – wie zum Beispiel Einkauf und Montagesteuerung – im engen Austausch mit den Lieferanten und Logistikern, „um potenzielle Lieferprobleme frühzeitig identifizieren und entgegenwirken zu können“, teilt der Sprecher mit.

Logistik-Unternehmen nicht so hart von Corona betroffen

Für Logistik-Unternehmen sieht die Situation generell besser aus. Die Rieck Logistik-Gruppe berichtet lediglich von „veränderten Sendungsmengen und Lageranforderungen“ zu Beginn der Pandemie. Zunächst habe beispielsweise der eingeschränkte Warenverkehr mit China die Zahl der Importsendungen deutlich reduziert, so Sprecherin Frederike Schumacher. „Durch den recht schnell einsetzenden Import von Masken, Desinfektionsmitteln und Schutzkleidung konnten die Volumina dann aber beinahe wieder ausgeglichen werden.“

Zudem seien Artikel für den Verkauf im Einzelhandel nicht abgerufen worden – da aber trotzdem neue Waren in den Häfen ankamen, habe die Logistik-Gruppe kurzfristig zusätzliche Lagerflächen angemietet, so Schumacher. „Gleichzeitig stieg die Nachfrage in anderen Bereichen, wie dem Onlinehandel. Statt Roh- oder Fertigwaren für die Industrie transportierten wir Klettergerüste, Trampoline und Outdoor-Möbel zu Privatempfängern.“

