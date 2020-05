Ilmersdorf wird mit neuer Pfarrerin Modellregion der Kirche

Illmersdorf/ Reinsdorf

Die Zeit des Wartens ist für die zum evangelischen Pfarrsprengel Illmersdorf gehörenden Gemeinden vorüber. Mit der aus Berlin stammenden Theologin Lý Dang ist eine Nachfolgerin für den zum Jahresende in den Ruhestand verabschiedeten Pfarrer Wolfgang Scholz gefunden. Am morgigen Sonntag lädt die 35-Jährige erstmals in ihrem neuen Wirkungsbereich in Reinsdorf und Ihlow zu Gottesdiensten.

„Missionarischer Erprobungsraum“

Die Stelle im so genannten Entsendungsdienst ist zunächst auf etwa zwei bis drei Jahre begrenzt und komplett anders strukturiert, als üblicher Weise. Zuständig für alle kirchen-administrativen Dinge bleibt vorerst die Dahmer Pfarrerin Britta Rostalsky, während sich Dang ausschließlich um die Neuorganisation des Gemeindelebens kümmern und auch Amtshandlungen wie Taufen, Trauungen und Beerdigungen übernehmen wird. Für diese Aufgabe entsendet wurde Dang nicht vom Kirchenkreis Zossen-Fläming, sondern, in Absprache mit dessen Superintendentin Katrin Rudolph, im Rahmen des Modellversuchs „Missionarischer Erprobungsraum“ von der Landeskirche.

„Dabei geht es darum, für das Funktionieren einer Gemeinde neue Ausdrucksformen zu finden und Menschen, stärker als bisher, zum Mittun zu bewegen“, sagt Dang. „Für mich bedeutet das, genau hinzuhorchen, was die Menschen hier brauchen, was sie sich wünschen und wie es gelingen kann, auch die mit ins Boot zu holen, die bisher passive Christen oder auch gar keine Christen sind, also wegzukommen von der Haltung ’Der Pfarrer macht das schon“, erläutert die junge Theologin, die in Berlin und Greifswald studiert hat, aber auch über Erfahrungen verfügt, wie ein von vielen Schultern getragenes Gemeindeleben in den USA und in Frankreich gut funktionieren kann.

Gelebter Glaube auch im Alltag

Die Weichen für diesen Weg stellten sich bereits während des Studiums in Greifswald, während dessen sie als studentische Hilfskraft am Institut zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung (IEEG) die Strukturen ländlicher Gemeinden in der Uckermark, im Thüringischen Nöptenitz und in der katholischen Diözese Poitiers in Frankreich erforschte. „Auch dort stand man in den 90er Jahren vor den selben Problemen wie hier, also wegbrechender Infrastruktur innerhalb des Gesellschaft und innerhalb der Kirche“, beschreibt Lý Dang. Als einzige Diözese Frankreichs entschied sich Piotiers damals gegen die immer weitere Zentralisierung. „Inzwischen sind es dort 300 Gemeinden, die mitmachen und dabei zu einem ganz neuen Miteinander und auch zu einem tieferen, im Alltag gelebten Glauben gefunden haben“, schwärmt Dang über den dort erfolgreich vollzogenen Wandel.

Die Weichen für ihr eigenes, gelebtes Christ-Sein haben sich für die Tochter einer deutschen Pfarrerin und eines vietnamesischen Juristen während eines einjährigen Aufenthaltes in den USA gestellt. „Da war ich siebzehn und wollte bis dahin mit den Berufen meiner Eltern nichts zu tun haben“, blickt die inzwischen selbst zweifache Mutter zurück. Den Anschläge auf das World Trade Center in New York erlebte und verarbeitete sie im Kreis ihrer dortigen Freunde und Gastfamilie, die ihre Kraft und Lebensfreude aus ihrem Christ-Sein schöpften. Auch die Erfahrung, einen krebskranken Freund, der bis zum Sterben Kraft im Glauben fand, fällt in dieses Zeit.

Nach Antworten auf bohrende Fragen gesucht

„Das Theologie-Studium sollte mir helfen, Antworten auf meine damals entstehenden Fragen zu finden“, blickt Dang zurück. Die Kraft, die sie selbst aus ihrem Glauben schöpft, möchte sie nun als Pfarrerin an andere weitergeben. Wer daran Anteil haben möchte, hat morgen um 9 Uhr in Reinsdorf, sowie um 10.30 Uhr in Ihlow erstmals Gelegenheit.

