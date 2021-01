Zossen

Das neue Jahr beginnt für viele anders als sonst. Grund genug, um gegen schlechte Laune und winterlichen Trübsinn mehr Antikörper zu bilden. Zum Glück hat die Literatur probate Mittelchen auf Lager, von denen ich zwei besonders empfehle: Wer den Weihnachtsbraten gut verdaut hat, für den ist „Der falsche Preuße“ von Uta Seeburg ( HarperCollins, 352 Seiten, 22 Euro) das Richtige. Die Geschichte führt ins 1894er München und zu den Anfängen der Kriminalistik.

Auf die richtigen Schlüsse kommt es an

Anhänger dieser Methode ist auch der preußische Hauptmann Gryszinski, der den skurrilen Mord an einem Bierbeschauer ermittelt – und sich nebenbei quer durch die Münchener Küche schlemmt. Dabei begleiten ihn liebenswerte Charaktere, wie seine tollpatschigen Gendarmen, seine geisterhafte Haushälterin und ein exzentrischer Brauereibesitzer.

Einzig die altertümelnde Sprache braucht etwas Gewöhnung, macht das historische „Flair“ aber noch authentischer. Alles zusammen ein gemütlicher, unterhaltsamer Krimi. Gute Laune garantiert.

Die meistverkauften Bücher Das sind derzeit die Bestseller in der Buchhandlung „Geschwister Scholl“: 1. Zossen und seine Ortsteile 2. Barack Obama: Ein verheißenes Land 3. Franziska Rubin: 7 Minuten am Tag – Endlich gesünder leben 4. Monika Gruber und Andreas Hock: Und erlöse und von dem Blöden 5. Jeff Kinney: Gregs Tagebuch 15 – Halt mal die Luft an! 6. Elke Heidenreich: Männer in Kamelhaarmänteln 7. Ildikó von Kürthy: Es wird Zeit 8. Charlotte Link: Ohne Schuld 9. Sebastian Fitzek: Der Heimweg 10. Pokémon – Das große Lexikon

Zur Linderung von akutem Fernweh dagegen sei zu „Ein Lied für die Vermissten“ von Pierre Jarawan (Piper, 464 Seiten, 22 Euro) geraten. Der Protagonist Amin erinnert sich an seine Rückkehr als 13-Jähriger nach Libanon – zwölf Jahre nach dem Bürgerkrieg, als seine Großmutter und er fliehen mussten. Doch die libanesische Nachkriegsgesellschaft bleibt ihm fremd, geheimnisvoll und verschwiegen.

Sprachgewaltige Erzählkunst

Erst mit den Hakawati, den traditionellen Geschichtenerzählern, lernt Amin zu erzählen. Von einer Vergangenheit, die in den neu aufflammenden Kriegen nicht aufhören kann, Gegenwart zu sein.

Ein Roman, der berührt und festhält – in seinem Thema wie auch in der Sprachgewalt seines Erzählers. Er zieht den Leser mit der ersten Seite an sich und führt in eine Welt, die trotz ihrer Gefahren noch bezaubern und Wärme schenken kann.

Die von Jana Prescher geführte Buchhandlung „Geschwister Scholl“ befindet sich am Marktplatz 16 in Zossen. Ab 12. Januar gelten folgende Öffnungszeiten: dienstags bis freitags 10 bis 16 Uhr, samstags von 10 bis 12 Uhr. Bestellungen sind bis dahin via E-Mail an buch-zossen@t-online.de oder Tel. 0 33 77/39 39 92 möglich. Neben einer großen Auswahl an Belletristik, Kinderbüchern und Sachbüchern gibt es auch Schulbücher. Online: www.buch-zossen.de

Von Christin Deja