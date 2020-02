MAZ-Entdeckertour bei Landtechnik Bartling

Hohenseefeld

Exklusiv für MAZ-Abonnenten – die MAZ-Entdeckertour! Am Sonntag, den 22. März von 11 bis 14 Uhr öffnet die Bartling Landtechnik in Hohenseefeld exklusiv für 20 MAZ-Abonnenten ihre Türen. Die Firma Bartling Landtechnik zählt zu den größten John Deere Händlern in Deutschland. Das Unternehmen ist 149 Jahre alt und beschäftigt ca. 60 Mitarbeiter. Zu bestaunen gibt es an diesem Tag selbstverständlich die größten und leistungsstärksten Traktoren und Mähdrescher der Marke John Deere. Für die Besucher wird es eine umfassende Führung durch den Betrieb geben, außerdem wird es möglich sein auf Teststrecken diverse Fahrzeuge zu testen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Eine Anmeldung ist möglich bis zum 16. 3. unter mazentdecker@maz-online.de

Von MAZonline