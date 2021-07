MAZ-Ferientipp: Indoor-Spielplatz und Spielpark im Schloss Diedersdorf

Diedersdorf

Auch Regentage können abenteuerreiche Ferientage sein. Zum Beispiel, wenn man das Spielschloss auf Schloss Diedersdorf besucht. Über vier Etagen kann hier geklettert, gerutscht und gehüpft werden. Tunnel, Treppen und Röhren verbinden die verschiedenen Bereiche. Die unterste Erlebnis-Ebene ist ein riesiges Bällebad, in dem man nach gewagten Sprüngen weich landen oder sich wunderbar darin verstecken kann. Für die Kleinsten gibt es einen abgetrennten Bereich, in dem es nicht ganz so turbulent zugeht.

Aber auch unter freiem Himmel gibt es Spiele-Möglichkeiten: Auf einer 200 Quadratmeter großen Hüpfeblase und im Trampolinpark kann man nach Lust und Laune herumspringen, außerdem gibt es Kettcars zum herumsausen auf dem Schlossgelände.

Zu beachten: Im Spieleschloss darf nur ohne Schuhe und in Strümpfen getobt werden. Eltern können im Café des Wartebereichs warten und Platz nehmen.

Info: Eintritt im Spielschloss für Krabbelkinder 3 Euro, Outdoor-Bereich kostenlos, Kinder bis eine Stunde 6 Euro für gesamte Anlage, Tageskarte 9 Euro, Kettcar-Verleih 4 Euro für 30 Minuten. In den Ferien geöffnet von Mittwoch bis Sonntag 10 bis 18 Uhr.

Schloss Diedersdorf, Kirchplatz 5-6 in Diedersdorf, www.schlossdiedersdorf.de/kinder

Von Nadine Pensold