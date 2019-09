Dahmeland-Fläming

Das Medienprojekt der Märkischen Allgemeinen Zeitung startet ins neue Schuljahr – für alle Schüler von Klasse 7 bis 12! Lehrer können sich mit ihren Klassen ab sofort ganz einfach dafür anmelden. Das Projektjahr 2019/2020 beginnt am 4. November 2019 und dauert bis zum 2. Mai 2020. Die Teilnahme ist kostenlos.

Medienkompetenz ist unverzichtbar: Schülerinnen und Schüler sind fortwährend einer riesigen Flut an Informationen ausgesetzt. Um einen bewussten und selbstbewussten Umgang mit Medien zu entwickeln, ist es notwendig, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Bei dieser Arbeit will das Medienprojekt MADS der Märkischen Allgemeinen Zeitung Lehrer unterstützten.

Dreiwöchige Intensivphase

Und das gehört zum Projekt: Ein halbes Jahr lang – vom 4. November 2019 bis zum 2. Mai 2020 – wird die gedruckte MAZ kostenlos in die Schule geliefert, außerdem gibt es in dem Zeitraum für die Klasse den kostenlosen Zugang zum Digitalangebot der MAZ. Während einer dreiwöchigen Intensivphase wird die MAZ im Klassensatz (also für jeden Schüler ein Exemplar) an die Schule geliefert.

Lehrer erhalten zudem umfangreiches, flexibel einsetzbares Lehrmaterial zur Medienkunde. Überdies bekommen sie begleitende Tipps eines medienpädagogischen Projektbüros zur aktuellen Berichterstattung, schnelle Unterrichtsvorschläge und aktuelle Arbeitsbögen.

