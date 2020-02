MAZ-Osterwanderung führt dieses Jahr durch die Dubrow

Heidesee

Die Märkische Allgemeine Zeitung lädt traditionell am Ostermontag ihre Leser zu einer Wanderung durch die Natur ein – in diesem Jahr geht es in die Dubrow in der Gemeinde Heidesee. „Hier ist die Natur zu Hause“, schwärmt Tim Ness, Leiter der Landeswald-Oberförsterrei Hammer. In sein Resort fällt die Dubrow, ein rund 1300 Hektar großes Waldgebiet bei Gräbendorf, ein Ortsteil der Gemeinde Heidess im Naturpark Dahme-Heideseen.

11,2 Kilometer Strecke

Und genau durch dieses reizvolle Gebiet geht die diesjährige Osterwanderung der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Vom Kiez Frauensee aus führt Wanderleiter Norman Siehl die Wanderer auf einem 11,2 Kilometer langen Rundkurs durch die Wälder, wo es jede Menge zu entdecken und Wissenswertes zu erfahren gibt. Auf der Strecke gibt es Landschaftsrahmen, durch diese kann man wunderschöne Fotos mit der Natur machen.

MAZ Osterwanderung Quelle: promo

Ein Teil der Strecke führt auf dem Fontanewanderweg entlang. Vorbei geht es am Steilufer der Schmölde, ein eiszeitlicher Rinnsee, den Fontane 1874 befahren hat. Am Campingplatz D 66 können sich durstige Wanderer mit Getränken versorgen, bevor es über die Urlauberstraße weiter in Richtung Forsthaus Dubrow, der nächsten Raststelle geht.

Vorbei am Wildkeller

Am Forsthaus gibt es den „Wildkeller“. Er diente nicht, wie oft erzählt, der Lagerung von Jagdwild aus der Dubrow. Das in einen Hügel eingebaute Gebäude aus Feldsteinen war ein Lagerraum für Kirrungs- und Hegefutter der in der Dunrow gehaltenen Wildbestände. Heute ist der Wildkeller ein Fledermausquartier und als Naturdenkmal ausgewiesen.

MAZ Osterwanderung Quelle: promo

Ein Naturdenkmal ist die „Königs Eiche“, die ihren Namen nicht von einem König hat sondern vor rund 600 Jahren von der Familie König gepflanzt wurde, die auf dem Dubrowberg wirtschaftete. Obwohl im August 2015 der Hauptteil der Traubeneiche zu Boden brach, ist sie immer noch sehenswert. Sie bietet seltenen Käferarten ihre Brutstätten

Vorbei am Haus des Waldes

Vorbei geht es am Haus des Waldes, dessen Wurzeln zu einer Hegermeisterei zurückreichen, die einst im Auftrag der Hohenzollern zur Hege des Jagdwildes angelegt wurde. Heute ist es eine wichtige Einrichtung des Naturschutzes und der Waldpädagogik. Ein kleiner Abstecher ist sicher lohnenswert. Dann ist auch das Ziel, das Kiez nicht mehr weit.

MAZ Osterwanderung Quelle: promo

„Schön, dass es so etwas gibt, und wir freuen uns auf die Wanderer“, sagt Tim Ness. Es sei eine super Erholungsmöglichkeit, wenn man sich im Wald bewegt. „Wir haben gerne zugesagt, als die Anfrage kam, ob wir mitmachen. Die Osterwanderung ist ja schließlich immer eine schöne Veranstaltung und dazu können wir die Leute auch gleich noch auf uns aufmerksam machen“ sagt Nora Runneck vom Kiez.

MAZ-Osterwanderung hat Tradition

Die MAZ-Osterwanderung hat eine lange Tradition. Erstmals fand sie im Jahr 1994 statt, da trafen sich rund 80 Leser am ehemaligen Gasthof „Alter Krug“ in Ludwigsfelde und wanderten nach Thyrow. Inzwischen ist die Osterwanderung zu einer Institution geworden. Mitunter sind bis zu mehr als 2000 Menschen unterwegs, immer in einer anderen Region des Erscheinungsgebietes.

Start um 10 Uhr und Ziel der diesjährigen Route ist das „ Kiez Frauensee“, Weg zum Frauensee 1 in 15754 Heidesee/ Ortsteil Gräbendorf.

Die Anzahl der vorhandenen Parkplätze ist begrenzt, deshalb empfiehlt es sich Fahrgemeinschaften zu bilden. Für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen ist die Strecke nicht geeignet, da es an manchen Stellensehr eng und hügelig ist.

Link zur Anmeldung: www.maz-online.de/osterwanderung2020

Von Gerlinde Irmscher