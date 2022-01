Teltow-Fläming

Gelbe Tonne oder gelber Sack? Darüber wird gerade in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald heftig diskutiert. Denn der beide Landkreise erfassende Abfallzweckverband SBAZV will von den Bürgerinnen und Bürgern derzeit wissen, ob sie einen Wechsel von den bisher benutzten gelben Säcken zur Entsorgung von Verpackungsmüll auf gelbe Tonnen wollen. Auch die MAZ hat ihre Leserinnen und Leser in einer Online-Umfrage abstimmen lassen – mit einem klaren Ergebnis pro Tonne. Doch was spricht für die gelben Säcke, was für die gelbe Tonne? Zwei MAZ-Redakteurinnen diskutieren.

Victoria Barnack über gelbe Säcke: Flexibler und günstiger

MAZ-Redakteurin Victoria Barnack. Quelle: Margrit Hahn

Ich bin für den gelben Sack. Warum? Ganz einfach: Man kann davon so viele füllen, wie man braucht. Dieses Argument ist für mich so altbekannt wie überzeugend. Nicht nur wer gerade umzieht, ausmistet oder viele Weihnachtsgeschenke bekommen hat, kann davon ein Lied singen. Schon vor Corona hat jeder Brandenburger statistisch gesehen zehn Kilo mehr Verpackungsmüll entsorgen lassen als der Durchschnittsdeutsche. Während der Pandemie ist der Verbrauch noch weiter gestiegen.

Außerdem belegen Statistiken, dass Verbraucher ihren Müll für die Tonne deutlich schlechter trennen als beim Sack. Klar: Schmeißt man falschen Müll in den Sack ist der in der Regel spürbar schwerer als die erlaubten Leichtverpackungen, dann reißt der Sack entweder oder die Müllmänner bemerken es schneller und lassen den Sack einfach stehen. So kommen statistisch pro Kopf jedes Jahr 25 Kilo mehr Restmüll zusammen. Die Kosten für die falsche Trennung der Anderen dürfen wir dann alle gemeinsam tragen.

Apropos Kosten: Die Tonne ist auch sonst teurer, sagt der SBAZV. Wer die Anschaffung bezahlen darf, können sich Verbraucher an einem Finger abzählen. Ob es dafür Verständnis aus der Masse der Bevölkerung geben wird, wage ich zu bezweifeln. Verdrehen doch die meisten schon bei jeder GEZ-Erhöhung im Cent-Bereich genervt die Augen.

Und mal ehrlich: Wer von uns hat nicht schonmal den großen Pappkarton in viele kleine Teile geschnitten, damit er noch in die Papiertonne passt? Dieses Gestopfe möchte ich mir nicht auch noch an einer gelben Tonne antun.

Julia Kschiwan über die Gelbe Tonne: Stabiler und hygienischer

MAZ-Redakteurin Julia Kschiwan . Quelle: privat

Wer einmal das Vergnügen hatte, in den frühen Morgenstunden die Verpackungsreste des gelben Sackes von der Straßenseite zu sammeln, weil Krähen oder andere Tiere sich daran zu schaffen gemacht haben, der kann gar nicht anders, als für die Tonne zu sein.

Schön stabil, fester Deckel, kein Tier wird so ohne weiteres an den Inhalt kommen. Und man muss auch keine Decken mehr über die Säcke legen, um Tierangriffe von oben abzuwehren. Und ich erinnere an die wilden Konstruktionen einiger Mitmenschen, die ihre Sammlung an gelben Säcke zusammenknoten und bereits am Vorabend an den Zaun hängen, um die Tiere von unten abzuwehren. Jeder kennt diesen einen Fuchs, der es doch schafft und die Umgebung verwüstet.

Und auch sonst finde ich die Tonne hygienischer. Denn das Lagern der gelben Säcke ist eine Herausforderung. Wir haben in unserem Keller eine Ecke dafür auserkoren, aber gut finde ich das nicht. Denn die Säcke reißen schnell ein. Die dünne Folie verzeiht keinen Rempler, schnell ist der ganze Sack komplett aufgerissen und die Freude ist groß. Und außerdem hat man den Müll im Haus. Ganze 14 Tage bis zum nächsten Abholtermin. Deswegen bin ich für die Tonne.

Und ja, es passt eventuell weniger hinein. Aber sollten wir nicht alle probieren, den Plastikmüll zu reduzieren? Und auch der Handel sollte sich verstärkt um die Reduzierung von Plastik-Umverpackungen bemühen. Erste Schritte sind mit Sicherheit schon getan. Dennoch ist noch ordentlich Luft nach oben. Wer viel Plastik kauft, muss viel Plastik entsorgen. Umgekehrt genauso.

Von Victoria Barnack und Julia Kschiwan