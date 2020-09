Eckmannsdorf

Im „Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler“ wird die Bauzeit der Eckmannsdorfer Kirche mit Ende 12. Jahrhundert angegeben. In der „Denkmaltopographie“ steht „frühes 13. Jahrhundert“. Feldsteine waren damals üblich. Doch der Eckmannsdorfer Sakralbau ist ein „Beispiel für den auf dem Fläming eher seltenen romanischen Bautypus des Apsis-Saales“, so die Denkmalexperten. Der Apsis fehlt das übliche dritte Fenster in der Mitte. Unter dem zweiten und vierten Fenster des Schiffs ist an den Steinen auf der Südseite zu erkennen, dass dort ursprünglich zwei Eingänge waren. Jetzt erfolgt der Zugang im Westen, der 2001 erneuert wurde.

Wetterfahne hat sogar zwei Zahlen

Ein barocker Dachturm, oberhalb des Firsts, achteckig mit geschweifter Haube und Laterne, belebt den schlichten Bau. Dessen hübsche Wetterfahne zeigt zwei Jahreszahlen, die der Entstehung von 1696 und die der Sanierung von 1961. Einen Glockenturm gab es auch vorher. Der war im Juli 1602 samt Pfarrhaus baufällig. „Die Unkosten kann aber das arme, auf dem dürren Fleming gelegene Kirchspiel nicht tragen.“ Der Kurfürst wurde um 40 Fichtenstämme und 20 eichene gebeten, schrieb Blönsdorfs Pfarrer Otto Bölke in seiner 1912 erschienenen „Chronik eines Flämingdorfes“. Viel älter ist das 1371 und 1373 gefällte Holz des Dachwerks, das auf eine spätmittelalterliche Erneuerung hinweist und 1733 mit einem Unterbau verstärkt wurde.

Zollstation im Ort

Aus der vorreformatorischen Zeit um 1450 lagerten im Pfarrarchiv Eckmannsdorf Akten, so Bölke. Es ging um die Anweisung der Priester bei Opferhandlungen. Laut Bistumsmatrikel von 1459 gehörte Eckmannsdorf zur Herrschaft Zahna. Damals bestand eine Zollstation in Eckmannsdorf für alle auf der Straße zwischen Zerbst und Jüterbog transportierten Güter.

Einkommen exakt notiert

1555 gehörte Eckmannsdorf mit seiner Filialkirche Dalichow zum Frauenkloster Jüterbog, schrieb Bölke. 1575 sollte auch Danna wieder zur Pfarre gehören. Daraus wurde nichts. Erlebt hat die Zeit Balthasar Mentz; laut Visitationsprotokoll von 1562 im Museum Jüterbog Mentzer. Luther hat ihn 1538 in Wittenberg ordiniert, Mentz „hat auf die Artikel der christlichen Lehre wohl geantwortet“, urteilten die Prüfer und notierten auch sein Einkommen. Eine Hufe Land, die 30. Mandel vom Getreidezehnten, der dritte Teil vom Fleischzehnten, ein Hof in Dalichow, zwei Groschen beim Aufgebot, ein Groschen beim Begräbnis sowie „vier Pfennig Opfergeld von jedem Communikanten“. Der gleiche Betrag ging nochmals an das Gotteshaus, zu dem zwei Ackerflächen gehörten.

1637 dezimierten Pest und der Dreißigjährige Krieg die Einwohner. Feldheims Pfarrer M. Georgius Rüdel wich der Not, übernahm Blönsdorf und verwaltete das ebenfalls verlassene Pfarramt im arg verwüsteten Eckmannsdorf, bis er 1646 an der Pest starb. Auch sein Nachfolger Johannes Jacobus Sartorius und dessen Schwiegersohn Eilhardus Becker betreuten Eckmannsdorf noch, so Bölke. Erst 1690 hatten Eckmannsdorf und Dalichow mit Andreas Dölling wieder einen eigenen Pfarrer. Im Heimatkalender des Kreises Jüterbog-Luckenwalde von 1930 sind auch dessen Nachfolger aufgelistet. Tobias Herzog starb bereits 1725. Ihm folgte Theophilus Richter, der 1730 starb. Bis 1744 blieb Johann Lorenz Schreiber, der die Bauarbeiten von 1733 erlebte. Ihm folgte 1745 Martin Laurentius. Ob er noch 1790 im Amt war, als der Turm erneuert wurde, steht sicher in einem Kirchenbuch. Pfarrer Scheele in Eckmannsdorf hatte laut Otto Bölke Angaben über seine Vorgänger notiert, die schon 1912 nicht mehr zu finden waren. Leider wurde noch keine Notiz gefunden, wann die prächtige Blutbuche hinter der Kirche gepflanzt wurde, die das Gotteshaus längst überragt.

Vorbildliche Landkirche

Ob bei der Turmsanierung 1790 die Trennwand als Vorhalle zum Schiff eingebaut wurde, schon 1696 oder erst später, „ist nicht eindeutig belegt“, sagt Marcus Cante vom Landesdenkmalamt. Ihr gegenüber wurde 1974 eine Fensterwand eingezogen, um eine Winterkirche abzuteilen. Zuvor, bei der Sanierung 1835, die Wittenbergs Bauinspektor Gause geplant hatte, wurden die großen Flachbogen-Fenster eingezogen und die Orgelempore vergrößert. Auf der Nordseite ist noch ein kleines vermauertes Fenster zu sehen. Beauftragt wurde wie so oft Maurermeister Dalichow aus Jüterbog. „ Eckmannsdorf galt damals als vorbildliche Landkirche“, so die Denkmalexperten.

Neuer Wandschmuck

Nach den Plänen von Baurat Bluhm wurden die Wände 1899 mit aufgemalten Friesen und Rosetten geschmückt, die Apsis mit Sternen. Pfarrer war zu der Zeit August Hermann Louis Hugo Mohr aus Ortrand, der von 1888 bis 1895 in Eckmannsdorf wirkte und 1909 in Halle starb. Länger war sein Vorgänger Johann Christoph Bach im Amt, von 1867 bis 1882. Ihm folgte Ernst Otto Gustav Heidemüller aus Lebusa, der von 1883 bis 1887 in Eckmannsdorf wirkte und 1923 in Klebitz starb. Bald mussten Pfarrer nicht mehr Landwirtschaft betreiben; seit 1898 war ihr Diensteinkommen gesetzlich geregelt, der Eckmannsdorfer erhielt 2400 Mark – jährlich. Bedeutend länger wirkte Johann Fürchtegott Menzer in Eckmannsdorf. Er war 1773 in Jüterbog geboren worden, arbeitete in der Niederlausitz und war von 1816 bis 1850 Pfarrer in Eckmannsdorf. Dort starb er am 17. Januar 1851. Im Magdeburger Kirchenarchiv ist noch Friedrich Karl Obermann verzeichnet, der 1882 bis 1888 Pfarrer der deutsch-evangelischen Gemeinde in Belgrad/ Serbien war, dann Oberpfarrer in Eilenburg und 1902 bis 1904 Eckmannsdorfer Pfarrer. Er starb 1905 in Wittenberg.

Blitzschaden beseitigt

Bei der Erneuerung von 1974 wurden die ornamentale Raumfassung und fast die gesamte Ausstattung beseitigt, darunter der Kanzelaltar, die seitlichen Emporen, Pfarrerstuhl und Kronleuchter. Im September 1975 beseitigte Dachdeckermeister Hietel Blitzschlag-Schäden am 1961 umgedeckten Turm. Der Fliesenboden wurde erst 2001 entfernt. Die Fußbodensteine wurden lose im Sand verlegt.

