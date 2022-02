MAZ-Wandertipp: Auf den Börnickenberg in Jüterbog

Jüterbog

Für Radfahrer gibt es viele Rundwege um Jüterbog. Wanderer haben keine große Auswahl. Oft müssen sie wenigstens ein kleines Stück auf Radwegen gehen. Doch der Börnickenberg bietet gute Wege für kleine und große Runden. Meist erfolgt der Aufstieg vom einstigen Kartoffelhaus an der Straße nach Markendorf. Wer aus Richtung Werdersche Siedlung dorthin läuft, darf für den Hin- und Rückweg zehn Kilometer einplanen und nimmt dann oft den langen und recht eintönigen Landwirtschaftsweg bis zum Neumarkt.

Der alte Feuerwachturm im Wald ist kaum zu sehen. Quelle: Gertraud Behrendt

Ein anderer Aufstieg ist an der B 102 möglich. Nach der Einfahrt zum Quellenhof und hinter dem einst hübschen Wein-Lokal, bis etwa 1922 als solches in Betrieb, direkt an der Straße befindet sich eine weitere Einfahrt. An der kann geparkt werden. Von hier ist der Aufstieg so sanft, dass kaum eine Steigung zu spüren ist. Ganz deutlich ist hingegen das Geräusch der Rotorblätter der vielen Windkraftanlagen zu hören. Doch der Weg ist gut. Rechts stehen Obstbäume, die vielleicht in einigen Monaten interessant werden. Jetzt halten sie den manchmal eisigen Wind nicht ab. Doch der Wald ist in erreichbarer Nähe.

Wäldchen, Windräder und ein alter Feuerwachturm

In einem kleinen Waldstück ist ein Turm in der Wanderkarte „Niederer Fläming. Luckenwalde. Jüterbog“ eingezeichnet. In der Realität bestehen zunächst Zweifel, ob die Karte noch der Wirklichkeit entspricht. Doch nach der Linkskurve ist schnell das Wäldchen erreicht. In dem steht ein Feuerwachturm, der leicht zu übersehen ist. Von weitem ist er nur an der Antenne zu erkennen.

Beim Aufstieg ist in der Ferne rechts sofort ein Windpark zu erkennen. Oben ist auch links eine Sammlung von Windkraftlagen zu sehen. Der Blick zurück trifft ebenfalls in der Ferne auf einen Windpark, vermutlich ist es der hinter Altes Lager. Am Wäldchen sind die Geräusche gedämpfter.

An der B 102 und am Quellenhof vorbei

Wer jetzt schon genug durchgepustet worden ist, kann den nächsten Abzweig wieder hinuntergehen. Am Ende trifft der Feldweg auf den Radweg an der B 102 und geht dann wieder ein wenig den Berg hoch zurück, falls das Fahrzeug dort geparkt worden ist. Das sind dann rund fünf Kilometer. Wenn es noch kürzer sein soll, besteht die Möglichkeit, eine Fahrspur nach links übers Feld zu nehmen. Momentan ist die so festgefahren, dass dort nichts wächst. Das kann im Frühjahr anders werden. Möglich ist es, um den Quellenhof herumzugehen.

Bis 1945 war es übrigens der Wohnsitz des Landrats mit einer Geflügelfarm, die bereits der Eigentümer des Cafés Schnee eingerichtet hatte. Deshalb darf vermutet werden, dass in der mit Bäumen und Gestrüpp bewachsenen Senke sich einst ein Wasserloch zur Freude von Enten und Gänsen befunden hat. Dass es viele Quellen gab, ist verbürgt. Die Geflügelfarm war bis in die Siebzigerjahre noch in Betrieb. Dann wurde der Quellenhof zur Behinderteneinrichtung umgebaut.

Wasserbüffel, der Amorteich und eine Schäfersage

Bei dieser kurzen Runde ist der höchste Punkt des Börnickenbergs ausgeklammert. Der befindet sich oben in dem größeren Waldstück. 130 Meter sind in der Karte angegeben. Viele Wege befinden sich dort. Der Abstieg Richtung Baruther Chaussee ist recht idyllisch. Zurück kann beim Aufstieg rechts abgebogen werden. Oft begucken sich dort Wasserbüffel und Wanderer neugierig. Der Weg an ihrem Gehege vorbei ist mit losem Sand etwas schwerer zu gehen.

Wasserbüffel gelten als sanfte Riesen. Quelle: Frank Pawlowski

Selbstverständlich gibt es auch Sagen über den Börnickenberg. So soll der Schäfer Coppehele aus Gräfendorf einen Schatz gefunden haben, der dann mit mehreren Wagen nach Magdeburg gefahren und für den Weiterbau des dortigen Doms genutzt wurde. Die Schäfersage am nördlichen Eingang des Doms, der Paradiespforte, erinnert noch heute daran. In einer anderen Variante heißt es, Coppehele habe bei Magdeburg Schafe gehütet. Jüterboger dürften der ersten Variante schon aus Lokalpatriotismus eher zustimmen.

Ein Abstieg in Richtung Fröhden führt zum Amorteich, der ähnlich wenig Wasser hat wie das heutige Areal um den Quellenhof. Außerdem ist der Weg von Fröhden aus eindeutig schöner.

Von Gertraud Behrendt