Nettgendorf

Der Weinbergweg im Fläming-Walk-Netz ist gut ausgeschildert. Da macht es nichts, dass die Karte ein wenig mehr verspricht, als in der Realität gehalten wird. So wird empfohlen, in Nettgendorf an der Gaststätte „Zur Linde“ zu beginnen. Die aber kennt nicht einmal Google Maps.

So kann gleich in der Kietzstraße Richtung Kemnitz gestartet werden. Nicht erschrecken: Wegweiser, auf denen für Laufschuhe geworben wird, zeigen 15,5 Kilometer an, die typischen Fläming-Walk-Schilder versprechen eine Länge von 13,8 Kilometern. Laut Aufzeichnung des Komoot-Routenplaners sind es 13,5 Kilometer.

Im Wald bei Nettgendorf wird es sogar ein wenig hüglig

Zuerst geht es rund 700 Meter durch eine hübsche Wiesenlandschaft. Links sieht es fast wie ein Feld voll blühender Graukresse aus. Rechts fällt der Blick auf eine gemähte Wiese mit einzeln stehenden Bäumen. In einer Senke deuten die Pflanzen auf die „Nasse Heide“ hin.

Im Wald wird es sogar ein wenig hüglig. Ein Brett auf zwei Holzrollen soll eine Bank simulieren. Es ist die einzige Sitzgelegenheit auf der gesamten Strecke. Drahtrollen am Wegesrand geben Rätsel auf, weil nicht zu erkennen ist, warum sie dort liegen. Kein Bäumchen, das darin wachsen soll, ist zu sehen.

Bald ist Kemnitz fast erreicht

Nach weiteren 2,7 Kilometern ist Kemnitz fast erreicht. Nun wird rechts abgebogen. Bis dorthin erfolgte die Wanderung auch auf der Mühlenroute, die ebenfalls in Nettgendorf startet und hier zurück ins Dorf führt.

Dafür stoßen jetzt der Fuchsberg- und der Wittbrietzener Rundweg dazu. Auf den ersten 200 Metern ist der Weg etwas zerfahren. Holztransporte mögen die Ursache sein. Im Herbst sollten sich Wandergruppen vorher einigen, ob Pilze mitgenommen werden. Es soll Leute geben, die sogar Pfifferlinge nicht locken, das Taschenmesser zu zücken.

Weg entlang der Lühsdorfer Heide

Schon bald wird ein breiter Weg erreicht, der nach rechts durch die „Nasse Heide“ eingeschlagen wird. Links befindet sich die Lühsdorfer Heide. Dicht an der Straße steht aufrecht eine Art Sohlbank mit einem eingravierten Kreuz.

Nach einem kurzen Abschnitt wird nach links eingebogen. Am Abzweig sind neben gut lesbaren Schildern zwei verwitterte am Baum. In Wanderrichtung sind es vier Kilometer bis Rieben und ebenfalls vier auf dem breiten Weg bis Dobbrikow. Vielleicht wäre es auf dieser Strecke ruhiger gewesen als auf dem Plattenweg.

Wald, Wiesen und Felder mit Findlingen am Rand wechseln sich ab

Doch zunächst geht es auf einem wirklich idyllischen Weg weiter, Wald, Wiesen und Felder mit Findlingen am Rand wechseln sich ab. Als der Plattenweg erreicht ist, wird nach rechts abgebogen. Diese Passage ist nicht besonders wanderfreundlich, sie entpuppt sich als Waldautobahn. Ständig muss der unbefestigte Mittelstreifen verlassen werden.

Autos aus dem Erzgebirge, dem Kreis Borken, aus Bielefeld und Potsdam-Mittelmark sausen vorbei. Am Wegesrand werben Vereine und Gesellschaften auf Schildern; auf dem der Brandenburger Flächen- und Umweltgesellschaft steht „Mit uns zum Wald“, das Netzwerk „Blühende Landschaft“ und der Verein Mellifera wollen Bienen das Leben erleichtern.

Erst der Therutenberg, dann Dobbrikow

Rechts befindet sich der knapp 70 Meter hohe Therutenberg. Nach 9,5 Kilometern ist Dobbrikow erreicht. Zuvor künden schon die Straßenschilder „Am Glienicksee“ davon. Dieser See ist vom Wanderweg aus nicht zu sehen. Doch Hintersee und Vordersee schließen sich an. Um sie ohne Zaun zu fotografieren, müsste das Feriendorf „Am Weinberg“ betreten werden.

Ein Speisekarten-Schild in der Weinbergstraße wirbt für den Besuch einer Gaststätte. Hinter den Bungalows steht das Schullandheim des Landkreises. Laut Beschreibung der Tour steht es zwar rechts, doch wer aus der empfohlenen Richtung Kemnitz kommt, sieht es links.

Der Stabelsee entwickelt sich zum Moor Quelle: Gertraud Behrendt

Nun geht es bergab rechts in die Straße Am Stabelsee. Der Weinberg rechts wird ein wenig umrundet, ehe es hinter dem Wasserwerk zurückgeht. Nicht wundern: ausgeschildert ist Kemnitz. Doch nach rund 300 Metern wird dieser Pfad verlassen und nach links abgebogen.

Nach dem nächsten Abzweig nach links ist Nettgendorf schnell in Sicht. Leider geht es erst auf an der Landstraße, die weit weniger befahren ist als der Plattenweg, nach rechts durch die Nettgendorfeer in die Kiezstraße zurück. Dort gibt es Sitzbänke.

Von Gertraud Behrendt