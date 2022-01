Königs Wusterhausen

Königs Wusterhausen bietet mehrere markierte Wanderwege an, deren Start jeweils am Bahnhofsvorplatz ist. Diesmal geht es über weniger als sieben Kilometer auf den Skulpturenwanderweg durch den Tiergarten.

Wir starten auf der Rückseite des Bahnhofs und laufen gleich in den Kirchweg. Bereits nach 100 Metern geht es nach rechts in den Fliederweg und wir sehen zum ersten Mal die Wegmarkierung dieser Route: einen grünen Pilz. Nach gut 300 Metern queren wir die Storkower Straße, biegen nach rechts ab und dann nach links in die Straße Am Güterbahnhof.

An der Kleingartenanlage am Krebssee in KW

Der Name der Kleingartenanlage Am Krebssee deutet darauf hin, dass hier ein See in der Nähe sein muss. Unser Weg biegt leicht in den Wald ab und wir sehen bereits die erste von zahlreichen geschnitzten Holzfiguren, die entlang des Weges stehen. Zu jeder Skulptur gibt es eine kleine Geschichte, die auf einer Metalltafel abgedruckt ist.

Am Anfang wird man vielleicht noch jede Figur fotografieren, doch allmählich werden es so viele, dass man irgendwann kaum noch hinterher kommt. Dazu kommen zahlreiche Infotafeln über den hiesigen Baumbestand wie zum Beispiel Bergahorn, Esche, Stieleiche, Spitzahorn, Waldkiefer oder Weißbirke. Der Krebssee bleibt in recht konstanter Entfernung hinter einem Birkenwäldchen verborgen.

An der Streuobstwiese gibt es gleich mehrere Rastplätze. Quelle: Günter Mehlitz

Wir kommen bald zu einer Streuobstwiese mit mehreren Rastplätzen, teilweise sind sie überdacht. Es gibt hier auch einen kleinen Barfußpfad für Kinder, allerdings bleibt die Freude beim Ausprobieren der trockenen Jahreszeit vorbehalten.

Über den Krimnicksee blickt man nach Senzig

Ansonsten gibt es mehrere sogenannte Insektenhotels und an einer kleinen Baumgruppe gigantische Hirschkäfer in Modellform. Der Weg führt uns über den Fanggraben, eine ehemalige Handelsstraße zu Wasser. Wir erreichen das Ufer des Krimnicksees, wo wir unseren Blick bis nach Senzig schweifen lassen können.

Viele der Figuren haben mit dem Thema Jagd zu tun. Kein Wunder, denn der Tiergarten wurde 1725 zu Jagdzwecken geplant. Quelle: Günter Mehlitz

Kurz danach kommen wir an eine kleine Landzunge: das Husareneck, um dass sich alte Geschichten ranken. Auf der Tafel neben einem hölzernen Reitersmann kann man sie nachlesen. Wer mag, kann noch einen Abstecher bis zum Ende der Landzunge unternehmen. Das lohnt sich jedoch nur bei schöner Sicht, nicht überall kann man so ufernah spazieren wie hier.

Geschichte des Tiergartens in Königs Wusterhausen

Irgendwer hat dem Reiter sogar ein kleines Geschenktütchen hinterlassen – allerdings ohne Inhalt. Auf dem Weg begegnen einem immer wieder Skulpturen, die mit dem Thema Jagd zu tun haben. Das ist kein Zufall: Der Tiergarten wurde 1725 auf Befehl von Friedrich Wilhelm dem I. zum Zwecke der Jagd mit einer Fläche von circa 140 Hektar geplant.

Es wurden spezielle Gehege mit Rot, Dam- und Schwarzwild angelegt, für deren Hege die umliegenden Bauern zuständig waren. Später wurden durch König Friedrich II. noch weitere Gehege für Fasane und Rebhühner angelegt. Das ganze Gebiet ist jetzt als Naturschutzgebiet ausgewiesen.

Die Route durch den Tiergarten. Quelle: Günter Mehlitz

Unser Weg führt noch ein Stück entlang des Dahmeufers, noch vor Erreichen der Schleuse Neue Mühle knickt der Weg jedoch wieder nach links in den Wald ab. Auffällig in diesem Bereich sind die zahlreichen Nistmöglichkeiten für Fledermäuse: flache schwarze Kästen mit einem Einflugloch von unten, die idealerweise in einer Höhe von vier Metern über dem Boden angebracht sind.

Der grüne Pilze weist den Weg zurück zum Bahnhof KW

Die Wegstrecke ist sehr gut durch den grünen Pilz markiert und so kommen wir wohlbehalten wieder zum Kirchsteig, an dessen Ende bereits der Bahnhof auf uns wartet.

Noch ein Tipp: aktuell ist der Boden relativ stark aufgeweicht und matschig. Entweder hat man Gummistiefel dabei oder wartet ein paar trockene Tage ab. Im Idealfall plant man die Tour nach dem nächsten Neuschnee. Auf jeden Fall ist die Runde ganzjährig zu empfehlen.

Von Günter Mehlitz