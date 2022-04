MAZ-Wandertipp: Rundweg durch den Wald in Glau

Glau

Auf der Fläming-Walk-Karte sind um Glau herum mehrere Wanderwege eingezeichnet. Der Glauer Berge-, der Priedeltal- und der Zwei-Berge-Weg. Der Beuthener-Seen-Weg verläuft auf einem großen Teil gemeinsam mit dem Zwei-Berge-Weg. Mit den typischen Fläming-Walk-Wegweisern ist keiner versehen. Da es jedoch ausreichend Wanderwege gibt, ist das kein großes Problem.

Wer noch nie in der Friedensstadt Glau war, möchte sicher erst mal den Ort erkunden. Vor vielen Gebäuden und Plätzen stehen Tafeln mit Erläuterungen. Heiler Joseph Weißenberg hat nicht nur den Ort gegründet, sondern 1926 auch noch die „Evangelisch Johannische Kirche“. Mit seinen Anhängern und Kirchen-Mitgliedern hat er seit 1920 das Gelände gebaut. Sehr interessante Führungen können bei Gunnar Pommerening telefonisch unter Tel. 0337/ 31-707 98-154 vereinbart werden. Auch auf der Webseite des Bauernmuseums Blankensee werden mitunter Führungen durch den dortigen Park angeboten.

Vorbei am Friedhof in Glau

Geparkt werden kann in der Nähe der Birkenstraße. Dort sind Töpfereiarbeiten von Angela Tzitschke zu bewundern, aber erst nach der Wanderung. Sonst geht zu viel Zeit drauf, und die Tour wird kürzer. Besonders kontaktfreudige Menschen sei der Sonntag empfohlen. Da tummeln sich Reiter, Spaziergänger mit und ohne Hund im Grünen.

An der Nuthe entlang läuft es sich gut, aber auf Astbruch ist zu achten. Quelle: Gertraud Behrendt

Die Birkenstraße mündet in den Laubenweg. Am Ende ginge es nach links auf die Berge. Momentan sind in der gesamten Region sturmgeschädigte Bäume zu beachten, die sich noch nicht entschieden haben, wann sie aus ihrer Schieflage zu Boden krachen. Sicherer ist es auf dem Laubenweg zu bleiben. Der führt am Friedhof vorbei, vor dem die Blausterne fast kleine Wiesen bilden, und mündet in den Wald.

Durch den Wald bis zur Nuthe

Dort macht die märkische Streusandbüchse ihrem Namen alle Ehre. Die vielen Reiter und einige Quadfahrer sorgen dafür, dass dies auch so bleibt. So haben sich Wanderer schon oberhalb des Wegs einen besser begehbaren Pfad festgetrampelt. An der Wegekreuzung liegt ein abgefallenes Schild. Auf dem warnte der Trebbiner Bürgermeister im April 2020 wegen der Trockenheit vor dem Betreten der Wälder. Die Warnung dürfte noch immer aktuell sein. Doch die Märzsonne lockte so viele Leute an, dass es keinen Weg ohne Pferd gab. Die Begegnungen verliefen sehr freundlich.

An einer Kreuzung im Wald sind rot-weiße Markierungen an den Bäumen. Doch weiter geradeaus geht es bis zur Nuthe. Nach dem Verlassen des Waldes wird der Weg wieder fester. Ist der Fluss erreicht, wird die Nuthe nicht überquert. Nach rechts läuft es sich gut, links an der Nuthe entlang, rechts an Wiesen und Feldern. Auch dort wird vor dem Astbruch der Pappeln gewarnt. Am anderen Ufer warnt ein aktuell umgestürzter dicker Baum.

Google Maps täuscht Wanderer

Nett anzusehen ist das grüne Dreieck, an dem Nuthe und Nuthegraben zusammentreffen. Kurz vor dem Wehr hängt noch ein Schild, das auf den Fontaneweg E 4 verweist. Allerdings ist am Nuthewehr zu lesen, dass es nur Befugte betreten dürfen. Offensichtlich sind Wanderer das, da aus Richtung Trebbin kommend eine rot-weiße Wegmarkierung am Wehr angepinselt wurde.

Bis hier sind es knapp sieben Kilometer und somit Zeit, an den Rückweg zu denken. Der Weg auf Google Maps diesseits des Wehrs ist in der Realität nicht vorhanden. Doch quer über die Wiese ist fast parallel zur Nuthe ein sehr schöner Weg an der Waldkante zu erreichen. Links ist ein kleiner Graben. Dieser Weg ist nach wenigen hundert Metern nach rechts in Richtung Nuthe und dann gleich wieder links einzuschlagen.

Wiesen und freie Aussicht

Dann ist ein ebenfalls gut bewanderbarer Wiesenweg erreicht, und es geht nach links weg von der Nuthe in den Wald hinein. Nach etwa einem Kilometer gibt es nach rechts eine freie Aussicht. Der Friedhof Glau ist aus der Ferne zu sehen. Die Richtung wird nicht geändert. So ist bald die Beuthener Straße in Glau erreicht, die nach rechts und an der nächsten Gabelung nach links einzubiegen ist. Auch wer geradeaus weiterläuft, landet auf dem Laubenweg, der nach links zum Startpunkt zurückführt.

Von Gertraud Behrendt