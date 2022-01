Saalow

Der Saalower Höllenbergweg über 7,6 Kilometer ist eine von zwei ausgeschilderten Wanderrouten, die in der Dorfmitte an der Scheunenwindmühle in Saalow beginnen. Leider ist die Beschilderung nur noch sehr rudimentär vorhanden, aber mit dieser Beschreibung sollte jeder den Weg meistern können.

In Saalow gibt es mehrere Parkplätze

Im Bereich der Dorfaue gibt es mehrere Parkplätze, sodass die Anreise mit dem Auto eine gute Option ist. Es geht los auf der Dorfstraße Richtung Westen, auf den ersten 800 Metern ist die Route übrigens identisch mit dem Saalower Mühlenweg.

An der ersten Kreuzung geht es nach links in den Horstweg Saalow und nach wenigen Metern halblinks in den Friedhofsweg. Sofern die Wegmarkierung vorhanden ist, besteht sie aus einem gelben Punkt mit einer „5“. Der Friedhofsweg geht bald über in einen breiten Waldweg. An einer recht unscheinbaren Weggabelung nehmen wir den Weg nach halbrechts und sind dann auf Kurs, während der Mühlenweg an dieser Stelle nach halblinks abzweigt.

MAZ-Wandertipp: Der Höllenbergweg bei Saalow und Scheunenwindmühle Saalow Quelle: Günter Mehlitz

Nach einigen Windungen des Weges erreichen wir erneut den Horstweg Saalow, eine Straße mit mehreren Wohnhäusern. Wir biegen nach links ab und folgen der Straße bis zu einem gelben Haus mit der Nr. 10. Unmittelbar davor geht es nach rechts zunächst über eine befestigte Straße. Dort, wo die Straße nach links abzweigt, geht es weiter geradeaus in den Wald.

Achtung: Auch dort gibt es eine kaum wahrnehmbare Weggabelung. Wir halten uns halblinks Richtung Birkenwäldchen. Dort sieht es allerdings so aus, als wenn dieser Wanderweg in den letzten Jahren kaum Besucher gesehen hätte. Ein wenig Abenteuerlust sollte man schon mitbringen – es gibt einige querliegende Baumstämme, die man übersteigen muss. Hunde haben sicherlich auch ihren Spaß, da überall Stöckchen in unterschiedlichen Größen herumliegen.

Unheimliche Geräusche im Wald bei Saalow

Der Weg knickt dann im rechten Winkel nach links ab. Dort sollte man ruhig ein wenig pausieren und den Geräuschen des Waldes lauschen. Bei der Erkundungstour für diesen Artikel war eine Waldohreule zu hören, aber besonders intensiv das Knarzen von an sich reibenden Baumstämmen, die zu eng beieinander stehen. Das waren regelrecht unheimliche Geräusche.

Wir erreichen einen breiten Sandweg, den es zu überqueren gilt. Auf der anderen Seite gibt es einen Pfahl, der sicherlich mal eine Wegmarkierung gewesen ist. Es geht dann eine Weile geradeaus und eine Zeit lang bergab. Auch wenn wir den Höllenberg mit seinen 70 Metern weder erreichen noch direkt sehen können, ist das Gelände doch einigermaßen hügelig in seiner Nähe.

Schöne Ausblicke auf die weite Landschaft

Es geht dann raus aus dem Wald und unmittelbar vor Wiesen und Feldern biegen wir nach rechts ab auf einen breiten Weg, der offensichtlich auch als Reitweg genutzt wird. Dort gibt es schöne Ausblicke auf die weite Landschaft mit allen Farben, die die Natur zu bieten hat. Allerdings gibt es auch Stellen, die weniger schön anzusehen sind: Windräder in der Ferne und zahlreiche Hochspannungsleitungen in unmittelbarer Nähe.

Und erneut heißt es, aufgepasst: Unmittelbar vor einem Hochsitz auf der linken Seite geht es nach rechts wieder in den Wald. Dort verläuft der Fontanewanderweg F4 ein gutes Stück parallel mit unserer Route. Dann gibt es mal wieder einen Wegweiser, der uns nach rechts weist. An einer Kreuzung, wo mehrere Bäume mit gelben Nummernschildern versehen sind, biegen wir nach links ab. Unmittelbar vor den Feldern geht es wieder nach rechts auf einen breiten Weg, der bis nach Saalow zurückführt. Auch dort scheinen gelegentlich Reiter unterwegs zu sein.

Die Scheunenwindmühle stand ursprünglich in Podemus bei Dresden. Quelle: Günter Mehlitz

Wir erreichen wieder die Saalower Dorfstraße und sind bald wieder am Ausgangsort der Tour. Hier bietet sich noch die Gelegenheit, die Saalower Scheunenwindmühle aus der Nähe zu betrachten. Auch wenn sie nicht geöffnet sein sollte, ist sie auf jeden Fall ein Hingucker.

Auf Informationstafeln kann man nachlesen, dass diese einzigartige Mühle einst in Podemus bei Dresden gestanden hat und in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts abgebaut und nach Saalow transportiert worden ist. Die Mühle ist ein Heimatmuseum und kann während der Saison an den Wochenenden besichtigt werden. Leider gibt es keine Gastronomie in diesem Ort, so dass man an den Proviant selbst denken muss.

Von Günter Mehlitz