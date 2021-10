Dennewitz

Warum in die Ferne schweifen – Wandern ist überall möglich. Kristel Tretschock hat den Engelsweg um und durch ihr Heimatdorf Dennewitz erarbeitet. Ihr Enkelkind befand, dass die aufgezeichnete Route einem Engel mit ausgestreckten Flügeln ähnelt. So erhielt der knapp fünf Kilometer lange Rundweg seinen Namen. Praktischerweise beginnt er in der Straße Dennewitz 15. Dort hängt ein Kasten mit Wegbeschreibung und Engel-Stempel, der nach der absolvierten Tour benutzt werden darf. Eine Ausschilderung gibt es leider noch nicht. Vielleicht könnten die Schulkinder in Blönsdorf oder ein Verein sich da Verdienste erwerben.

Das größte der vielen Denkmäler ist dem Grafen Bülow gewidmet. Quelle: Gertraud Behrendt

Kulturelle Sehenswürdigkeiten an der Fläming-Skate

Am besten wird erst die Tour nach links begonnen. Sonst ist die Gefahr zu groß, an den kulturellen Sehenswürdigkeiten wie Kirche, Museum, Gedenksteinen und interessanten Grabsteinen zu verweilen und die Lust zum Laufen zu verlieren. Dabei ist zum Schluss sogar eine Einkehr möglich, da Dennewitz zu den wenigen Dörfern gehört, die noch ein Restaurant haben. Zuerst geht es vorbei an hübschen Häusern mit prächtigem Blumenschmuck vor der Tür. Nach Passieren der Bahnunterführung werden an der seit Mai geschlossenen Gärtnerei Kürbisse angeboten und manchmal Kartoffeln. Auf einer Allee neben der Fläming-Skate steht das alte Pumpenhaus der Gärtnerei. Schnell ist der Abzweig nach links in die Wittenberger Straße erreicht. Dort wirbt ein Wegweiser für das „Wirtshaus zum Grafen Bülow“, wo eine Museumsführung vereinbart werden kann. Doch noch geht es nicht zurück in den Ort, sondern über die wasserlose Nuthe. Links erinnert ein Giebel aus Hohlblocksteinen daran, dass wohl einmal ein Gewächshaus dort gestanden hat.

Müllkippe hat sich zur grünen Insel entwickelt

Wieder wird die Bahnstrecke unterquert. Die einstige Müllkippe hat sich zu einer grünen Insel entwickelt. Vogelgezwitscher zeugt von der jetzigen Nutzung. Derzeit sorgen Pfaffenhütchen und Hagebutten für Farbtupfer.

Am nächsten Abzweig geht es wieder nach rechts und nun für einige hundert Meter auf der Straße nach Gölsdorf entlang, um dort nach links auf den Landwirtschaftsweg einzubiegen. Auch der ist asphaltiert. So entspricht die Strecke zwar nicht den Kriterien des Wanderbundes, ist aber für Rollstuhlfahrer bestens geeignet. An den großen Silage-Plätzen geht es nach links auf den Radweg. Noch sorgt das Senf-Feld für ein großes gelbes Farbenspiel. Der Kirchturm ist längst zu sehen. Auch die Hochzeitsmühle ist ein schönes Fotomotiv. Wenn Kristel Tretschock Gäste führt, verweist sie gern darauf, dass Gärtnermeister Kurt Müller und ihr Vater Erich Pudrycki einst die Bäume gepflanzt und in den ersten Jahren gewässert haben. Jetzt spendet eine stattliche Ahornallee Schatten.

Pferde gucken bei Dennewitz neugierig von ihrer Koppel

Fast schon im Dorfzentrum geht es nach rechts zum Sportplatz, links gucken Pferde neugierig von ihrer Koppel. Nun ist der Kirchturm noch besser zu sehen. An den nächsten Einmündungen geht’s zweimal nach rechts und endlich ins Dorf. Neben dem Ortseingangsschild werden mittels „Verkehrsschild“ mobilisierte Verkehrsteilnehmer gebeten, auf Katzen zu achten. Fußgänger passen auf sich auf. Eine kurze Strecke laufen sie wieder auf der Straße. Dann laden viele Bänke neben den Blumen vor den Häusern zur Rast ein. Die Hohe Fetthenne (Sedum telephium) wächst hier besonders hoch. Beachtliche Höfe und Torhäuser zeugen von der Wirtschaftskraft ihrer Bauherren.

Die Route mit Haltepunkten entlang des Engelswegs in Dennewitz Quelle: Gertraud Behrendt

Allzu lange darf nicht verweilt werden. Wie schon erwähnt, gibt es im Ort sehr viel anzuschauen. Wer eine Führung durch den Ort möchte, kann mit Kristel Tretschock unter Tel. 033741/72246 einen Termin vereinbaren und darf bei guter Führung ihre blauweiße Geschirrsammlung bewundern. Wer lieber eine längere Tour mit anderen machen und vielleicht noch den Denkmalsberg besuchen möchte, kann sich an die zertifizierte Wanderführerin Britta Hannemann wenden.

Noch ist der Engel übrigens kopflos. Das ließe sich leicht ändern, wenn die Wanderung von der Dorfmitte noch mit einem kleinen Bogen um den Gedenkstein „tapferer Württemberger“ an der Fläming-Skate ergänzt würde.

Von Gertraud Behrendt