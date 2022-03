Treunbrietzen

Verlorene Wasser prägen einen 20 Kilometer langen Abschnitt der nördlichen Umrandung des Elbtalkessels und gleichen tiefen Erosionsrinnen. Nicht so in Treuenbrietzen. Warum der dortige See „Verlorenes Wasser“ heißt, hat einen anderen Ursprung. Auf jeden Fall gibt es einen schönen Wanderweg dorthin. Der ist sogar als Rundweg mit 5,5 Kilometern etwas für Bewegungsmuffel.

Der Start kann im Zentrum erfolgen. Entweder vor der Kita in der Leipziger Straße in den Hagemathenweg oder nach der Kita am Heimatmuseum in die Straße Hinter der Mauer. Dort ist kurz den Wegweisern des Pauckertrings zu folgen. Bei der nächsten Gelegenheit ist nach links über den Schanzgraben zu gehen und dort nach rechts am Graben entlang.

Frühlingsblüher, Stille und Gewässer

An der Kreuzung Linden-/Sebaldusstraße ist Sebaldus zu wählen. Hier erfreuen den Wanderer viele Frühlingsblüher, die Stille und das Gewässer. Beim Blick auf den Stadtplan entsteht der Eindruck, die gesamte Strecke ist befestigt. So ist es nicht. Einige Streckenabschnitte sind mit Kopfsteinpflaster versehen mit einem ausreichenden Erdstreifen zum Laufen. Der größte Teil der kleinen Tour ist unbefestigt, also bestens geeignet zum Wandern.

Auch Reiter mögen die Wege rund um die Sabinchenstadt. Quelle: Gertraud Behrendt

An der Sebaldusstraße sind einige Wegweiser zur Mühlentour, die aber nicht durchgängig vorhanden sind. Verlaufen ist kaum möglich. Schließlich wird die Nieplitz an einem leichten Knick nach links überquert. Rechts weiden Schafe, deren Lämmer lieber Milch bei ihren Müttern suchen. Sonntags sind auch Reiter unterwegs. Am nächsten Abzweig geht es nach rechts auf die Bismarkstraße. Dieser Herr hat sich um Treuenbrietzen verdient gemacht, mit Otto von Bismarck hat er nichts zu tun.

Das Klärwerk auf der linken Seite ist hübsch ins Grün eingebettet. Rechts steht ein Schild, auf dem die Stadt Treuenbrietzen über Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen für einen Radwegabschnitt informiert. Allerdings ist als Bauzeit zu lesen: November 2019 bis April 2020. Sicher gehören die mit Stützen versehenen jungen Bäume schon dazu.

Wanderweg ist mit einer Jakobsmuschel gekennzeichnet

Gleich hinter dem Klärwerk biegt der Wanderweg nach links ab, nun mit einer Jakobsmuschel gekennzeichnet. Knapp einen Kilometer geht es am Waldrand bei Vogelgezwitscher entlang. Links ist der Blick übers Feld frei bis Treuenbrietzen. Hinter einem Gehöft auf der rechten Seite beginnt der Wald. Durch den geht es nur noch ein kurzes Stück bis zum nächsten Abzweig nach links. Geradeaus sieht es zunächst aus, als stünde dort irgendein Bauwerk. Doch nur der Bahndamm türmt sich dort auf. In 2,7 Kilometern wäre Nichel erreicht. Näher wäre es in Richtung Nichel bis zum Gedenkstein für italienische Kriegsgefangene.

Ort zum Wohlfühlen

Wer die kürzere Tour wählt, ist vorher nach links abgebogen. Am Waldausgang rechts ist schon „Verlorenes Wasser“ erreicht. Ein idyllischer Fleck mit einer Bank. Die privaten Eigentümer informieren nicht nur darüber, dass das Baden und Angeln verboten sind, sondern auch von ihrem Plan, einen Ort des Wohlfühlens zu schaffen. Das ist gelungen. Eine Bratpfanne, angebracht an einem toten Stamm, gibt Rätsel auf.

Rastplätze an den Obstbäumen

In Ufernähe steht eine kleine Obstbaumplantage. An jedem Bäumchen hängt ein Schild, für wen der Baum 2019 gepflanzt wurde. Kein Wunder, dass Familien sonntags dorthin wandern, gucken und dem Nachwuchs etwas erklären. Ein kleiner weißer Handschuh blieb zurück. Demnächst sind vielleicht die ersten Apfelblüten zu bewundern. An den Obstbäumen befinden sich ebenfalls Rastplätze und am zweiten Teil der Plantage ist jeder Baum mit einem Insektenhotel, einer durchlöcherten Baumscheibe, ausgestattet.

Nun geht es ein Stück dicht am Graben vorbei, der den Baggersee mit „Verlorenes Wasser“ verbindet und kurz vor dem kleineren See (unterirdisch) verlorengeht – vielleicht stammt daher der Name. Die Türme der Kirchen, des Rathauses und des Wasserturms sind nah. Über die Bismarkstraße führt der Hagemathenweg an der Gärtnerei zurück zum Start. Wer weiter laufen möchte, kann den Pauckertring auf der anderen Seite abwandern.

Von Gertraud Behrendt