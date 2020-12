Ludwigsfelde

Bequem und schnell zum Hausarzttermin: Die Praxis Anna Potsch im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Ludwigsfelde bietet ihren Patienten ab sofort die Möglichkeit, Termine auch online zu buchen. Auf der Homepage der Praxis unter www.diakonissenhaus.de/mvz-ludwigsfelde steht dafür ein Buchungstool zur Verfügung, das die User mit nur wenigen Klicks zu den verfügbaren Zeitfenstern führt. Dort müssen sie dann nur noch ihren Wunschtermin auswählen, der dann automatisch in den Kalender der Praxis übernommen wird. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.

Die MEG Teltow betreibt medizinische Versorgungszentren in Teltow und in Ludwigsfelde mit Zweigpraxen in Seelow und Finsterwalde. Sie gehört zum Unternehmensverbund Evangelisches Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin.

Von Lisa Neugebauer