Eigentlich möchte Regina Scheer lieber über Literatur reden. In diesem Gespräch soll es aber einmal um ihr Leben und ihre Erinnerungen an die DDR gehen.

Frau Scheer, Sie absolvieren gerade ein dreimonatiges Aufenthaltsstipendium im Künstlerhauses Schloss Wiepersdorf. Woran arbeiten Sie?

Regina Scheer: Soeben habe ich ein Manuskript abgeschlossen, keinen Roman, sondern ein Biografie. Hertha Gordon-Walcher, die wenigen bekannt sein wird, lebte von 1894 bis 1990. Sie hatte ihr Leben der sozialistischen Revolution verschrieben, war unter anderem Sekretärin von Clara Zetkin, von 1931 bis etwa 1939 mit ihrem Mann Jacob Walcher politische Mentorin von Willy Brandt. Als ihr Mann Jacob Walcher und sie zwischen 1951 und 1956 wieder einmal Ausgeschlossene waren, diesmal von der SED, war es Bertolt Brecht, der sie unterstützte. Es ist ein Buch über die Hoffnung und über das Scheitern. Der Titel wird sein: „Bittere Brunnen“.

Als Mitbegründerin des Oktoberklubs und der sozialistischen Singebewegung in der DDR haben Sie mit Hertha Gordon-Walcher die kommunistischen Ideale geteilt. Fühlen Sie sich heute als Achtundsechzigerin?

Scheer: O, je. Ich bin 1966, mit 16 Jahren zu der Gruppe gekommen, die sich später Oktoberklub nannte. Die „sozialistische Singebewegung“ wurde 1967 ins Leben gerufen. Mit dem Ausdruck „Achtundsechziger“ verbinde ich eher die rebellische Jugend in Westdeutschland. Dort haben sie den Nachkriegsmuff und die vom Nationalsozialismus geprägten, autoritären Denkmuster in Frage gestellt. Bezogen auf meine eigenen biografischen Erfahrungen erinnert mich die Jahreszahl 1968 zuerst an den Versuch der tschechischen Kommunisten, ihre Partei und ihre Gesellschaft zu reformieren, an die Panzer in Prag, die diesen Reformversuch beendeten. Ich selbst war 1968 gerade 18 Jahre alt, habe das Abitur gemacht und im selben Jahr zu studieren begonnen. Durch den Einmarsch der Sowjetarmee in Prag erhielt mein Weltbild erste Risse. Ich war allerdings noch sehr naiv und unwissend. Wir, damit meine ich die meisten meiner gleichaltrigen Freunde, waren ja nicht gegen die sozialistische Gesellschaftsordnung, nur gegen die Art, wie manche Funktionäre und Lehrer sie vertraten. Aber die sozialistische Idee als Ideal überzeugte mich. Durch mein Studium der Kultur- und Theaterwissenschaft verstand ich allmählich Zusammenhänge, hatte aber mehr Fragen als Antworten.

Wie erinnern Sie die Jugendfestivals der FDJ?

Scheer: Diese Treffen folgten einer propagandistischen Strategie, aber boten doch Raum für informelle Begegnungen. Da kamen Jugendlichen aus dem ganzen Land zusammen, etwa Pfingsten 1968 in Karl-Marx-Stadt. Die Aufmärsche und Demonstrationen wurden von vielen in Kauf genommen. Da spielten auch Musikgruppen, man hat sich verliebt, gesungen und getanzt. In Berlin, wo ich geboren und aufgewachsen bin, gab es ja immer vielfältige Kulturangebote und Freizeitmöglichkeiten, aber vielen Jugendlichen aus kleinen Städten kamen diese Festivals vor wie ein Stück Freiheit. Ich selbst habe übrigens nicht daran teilgenommen.

Der griechische Komponist Mikis Theodorakis (2. v. r.) während der Proben zum Festival des politischen Liedes 1983 in Ost-Berlin. Quelle: Ulrich Hässler/Imago

Und das Festival des Politischen Liedes?

Scheer: Ab 1971 hat der Oktoberklub seine Geburtstagsfeiern im Februar etwas größer gestaltet, Sänger politischer Lieder und Gruppen aus anderen Ländern eingeladen. Schon 1967 hatten wir Pete Seeger kennengelernt, als er nach Berlin kam. Und schon durch Perry Friedman, der die Hootenanny-Liedermacherkultur initiierte, kam eine gewisse Internationalität in unser Blickfeld. Perry war kanadischer Jude. Bei einer Polenreise 1968 oder 1969 haben wir Musiker wie Czesław Niemen kennengelernt oder die Roten Gitarren, für die ich einige Texte ins Deutsche gebracht habe. Wir luden sowjetische Gruppen ein, finnische, schwedische, dann auch chilenische, nordamerikanische, afrikanische… Das Festival des politischen Liedes wurde immer größer und unter politischen Sängern weltweit bekannt. An der Vorbereitung des Festivals des politischen Liedes arbeiteten in jedem Jahr Dutzende, dann Hunderte Jugendliche ehrenamtlich mit.

Im Auftrag der FDJ?

Scheer: Natürlich ging das nicht ohne die FDJ, wir brauchten Geld und Visa. Wenn man die DDR rückblickend als Unrechtsstaat empfindet – den pauschalisierenden Ausdruck meide ich – kann man sagen: Ihr habt Euch instrumentalisieren lassen und der schlechten Jugendpolitik der DDR durch solche Festivals ein wunderbares Aushängeschild gegeben. Das ist kein falsches Argument, aber auch ich habe bei einigen Festivals mitgearbeitet, Diskussionen organisiert, die so nirgends sonst stattfinden konnten. Wir haben mit italienischen Freunden über den Eurokommunismus diskutiert, deren kritische Sicht auf unsere Gesellschaft zur Kenntnis genommen. Es kamen Musiker z.B. aus Nicaragua und waren begeistert, dachten, so toll, so offen wie dieses Festival ist die DDR. Langsam beschlich mich die Ahnung, dass wir mit diesem einmaligen Festival ein falsches Bild produzieren. Dann erlebte ich auch, wie die Stasi im Hintergrund wirkte, dass bei bestimmen Veranstaltungen, für die es nie genug Karten gab, zur Hälfte Leute im Saal saßen, denen man schon ansah, wo sie herkamen. Trotzdem möchte ich, wenn ich an meine Jugend denke, die Atmosphäre bei diesen Festivals nicht missen, ich bin froh, dass ich diese Weltoffenheit, diese große Hoffnung, die Gemeinsamkeit erlebt habe.

Es gab doch sicher auch Sänger, die nicht auftreten durften?

Scheer: Nein, da muss ich widersprechen. Wir haben die Leute eingeladen, die uns gefielen, die für uns was Neues wollten, die uns beeindruckten. Die wir nicht eingeladen haben, waren ja damit nicht verboten, jedenfalls nicht von uns . Ich könnte erzählen, dass wir uns manchmal albernen, blöden Anweisungen gebeugt haben, so hat die polnische Gruppe um Maryla Rodowicz 1971 ihre langen Haare unter Gel und Haarklammern verstecken müssen. Sie haben es gemacht, ich schämte mich schon damals für die Anweisung. Ein paar Jahre später waren die langen Haare kein Problem mehr.

Und Wolf Biermann?

Scheer: Das Biermann-Verbot ging nicht von uns aus. Er kam manchmal irgendwie doch zu Veranstaltungen des Festivals des politischen Liedes, z.B. im Gorki-Theater, rief dazwischen, brachte sich in den Vordergrund. Vielleicht hätten wir ihn auch nicht eingeladen, wenn das möglich gewesen wäre. Aber wir haben neben den großartigen lateinamerikanischen Gruppen, neben den Skandinaviern, neben Theodorakis und so vielen avantgardistischen Künstlern auch Karls Enkel mit Mensching und Wenzel eingeladen, was der Stasi nicht gefiel. Gewiss war alles sehr widersprüchlich, da kamen politische Sänger aus anderen Ländern, die wussten, dass Wolf Biermann in der Chausseestraße saß und wunderten sich, dass er kein Podium auf diesem Festival bekam, nirgends in der DDR, obwohl er doch sicher der wichtigste politische Sänger und Liedermacher dieser Jahre in der DDR war. Ich habe ihn noch als 14-Jährige bei einer FDJ-Veranstaltung an der List-Schule in Niederschönhausen erlebt, bald danach war er verboten. Das Festival des politischen Liedes und der Oktoberklub waren bis zum Schluss verbunden, an einigen Festivals habe ich bis etwa 1979 mitgearbeitet. Aber seit Anfang der siebziger Jahre sah ich mich nicht mehr als Oktoberklubmitglied.

Hatten Sie sich verändert oder Oktoberklub?

Scheer: Natürlich beides. Ich hatte dann auch ein Kind und beendete 1972 mein Studium. Der Oktoberklub war inzwischen sehr bekannt und manche, die jetzt dazu kamen, wollten vielleicht auch Mitglied werden, weil sie hofften, so ins kapitalistische Ausland reisen zu können – etwa zu den Pressefesten der KP-Zeitungen. Für mich kam das nie in Frage, ich habe ja auch nicht auf der Bühne gestanden, sondern Textarbeit gemacht und alles mögliche. Aber einige Jahre lang war diese Gruppe sehr wichtig in meinem Leben. Die Geschichte des Oktoberklubs und die unterschiedlichen Lebenswege seiner Mitglieder, ihre Karrieren, Niederlagen, ihr Scheitern bis hin zu Suiziden, wären der Stoff für einen Gesellschaftsroman über die DDR. Ich werde ihn nicht schreiben.

Was sind die Irrtümer der Linken gewesen?

Scheer: Dass sie sich ständig gespalten haben. Dass sie nicht in der Lage waren, mit Andersdenkenden Bündnisse einzugehen, Kritiker in ihren eigenen Reihen zu dulden. Keine Kommunistische Partei war zu klein, um nicht noch eine Spaltung zustande zu bringen. Das durchzieht die ganze Geschichte. Der Terror in der Sowjetunion, die scharfe Ausgrenzungspolitik der Komintern haben der kommunistischen Bewegung geschadet. Demokratie und Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit sind keine Mittel zum Zweck, sondern der Zweck selbst.

Warum waren die Orthodoxen immer die Stärkeren?

Scheer: Weil sie für die Massen einfacher zu verstehen waren. Ein Mann wie der Hafenarbeiter Ernst Thälmann setzte auf populistische Losungen. Statt als Führer der Kommunistischen Partei den aufkommenden Nationalsozialismus als Hauptgefahr zu erkennen, übernahm er die sowjetische These von den Sozialfaschisten. Schon 1928 wurden so viele gute Leute aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen . Viele gründeten die KPO (Opposition), die sich dann ein Jahr später leider noch einmal teilte. Die Kommunistische Partei war von Thälmann voll auf Stalins Kurs gebracht worden und hat sich damit selbst geschwächt . Und dem Faschismus den Weg frei gemacht. Ich glaube, es war Brecht, der einmal formuliert hat, an der Wiege der DDR standen zwei Taufpaten: Hitler und Stalin.

Verbinden Sie mit Ihrer Biografie über die Kommunistin Hertha Gordon-Walcher die persönliche Frage, warum Ihre politischen Träume gescheitert sind?

Scheer: Warum denken Sie, dass meine politischen Träume gescheitert sind? Natürlich bin ich nicht mehr so naiv wie mit 18 Jahren. Es geht auch weniger um Träume als um das Machbare. Leben ist zuerst einmal das was ist und ich lebe sehr gern. Die vorhin erwähnte Demokratie, die Menschenrechte, die soziale Gerechtigkeit sind kein Zustand, der irgendwann erreicht wird, sondern ein Prozess. Von Hertha Gordon-Walcher kann ich lernen, dass sie festhielt an ihren Idealen, an ihren Überzeugungen, dass schwere Niederlagen und persönliche Härten und Entbehrungen daran nichts änderten. Sie war ein sehr großzügiger, offener Mensch. Wir können alle nicht in die Zukunft schauen, aber ich sehe auf die jungen Leute, sehe, mit welcher Klugheit und Leidenschaft viele sich für die Veränderung der Welt einsetzen und hoffe, sie lernen aus dem Scheitern derjenigen, die vor ihnen auf ihre Weise versucht haben, die Verhältnisse zu ändern.

Interview: Karim Saab

