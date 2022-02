Dahme

Eine Machbarkeitsstudie soll helfen, die Kinderbetreuung in Dahme auch weiterhin zu sichern. Die Stadtverordneten haben der Beauftragung einer Studie mit Standortfindung mehrheitlich zugestimmt. Hintergrund sind die unzureichenden Hortplätze an der Grundschule und die Situation der evangelischen Kita „Amalienstift“ mit Hort, für die die Betriebserlaubnis im nächsten Jahr ausläuft. Kita-Plätze würden verloren gehen. Die Zeit drängt, eine Entscheidung muss her.

Neubau oder Nutzung von Schulräumen

Die Amtsverwaltung erwartet von den Stadtverordneten einen klaren Auftrag über die weitere Vorgehensweise. Die jetzt beauftragte Machbarkeitsstudie soll Entscheidungen erleichtern. „Wir brauchen diese Studie, denn wir überblicken die Komplexität der Thematik doch überhaupt nicht“, sagt Thomas März (Dahmer Umland). Karsten Schmidt (Freie Wähler/CDU) sieht das ähnlich: „Ohne Machbarkeitsstudie kann ich nicht seriös entscheiden. Wir reden schließlich über große Investitionen, um unsere Kinderbetreuung auch künftig zu sichern.“ Rico Oppitz (Grüne/B90) würde bei der Betrachtung „den Hort an der Grundschule und die Kita Amalienstift unbedingt trennen“.

Die Diskussion ist eröffnet. Der Bau eines großen Horts an der Grundschule? Ein Neubau für Kita und Hort? Nutzung von Räumen an der Oberschule? Bei einem infrage kommenden Grundstück besteht die evangelische Kirche auf mindestens 75 Plätze, wie der Amtsdirektor David Kaluza (parteilos) sagt. „Das ist für uns nicht darstellbar.“ Kevin Kühne (Freie Wähler/CDU) würde es bedauern, wenn sich die Kirche mit der Kinderbetreuung aus Dahme zurückziehen würde. „Es geht aber um Kinder allgemein. Wir sollten die Machbarkeitsstudie deshalb unabhängig vom Träger in Auftrag geben.“ Thomas Kuhl (SPD) rät zu Überlegungen, „ob wir den Planern freie Hand lassen oder einen Rahmen festlegen“.

Schulleiter der Otto-Unverdorben-Oberschule meldet sich zu Wort

Eine Option zumindest stößt schon auf Widerstand. Henri Kuhl, Schulleiter der Otto-Unverdorben-Oberschule in Dahme, machte den Stadtverordneten klar, dass schon heute zu wenig Räume in seiner Bildungseinrichtung zur Verfügung stehen: „Uns Räume wegzunehmen, geht nicht, im Gegenteil. Wir brauchen mehr Räume für unser Konzept. Zudem gibt es in unserem Anbau brandschutztechnische Probleme, die eine Nutzung als Kita/Hort ausschließen würden. Außerdem sind Alarmanlage und Schulklingel so geschaltet, dass sie in allen Gebäuden zu hören sind. Für eine Kita sicherlich keine guten Bedingungen.“ Henri Kuhl hält deshalb „einen Neubau für wesentlich sinnvoller“.

Kritik an der Machbarkeitsstudie

Unterstützung erhält er von Rico Oppitz: „Der Oberschule fehlen schon jetzt Räume.“ Wenn die Stadt Dahme den Anbau an der Oberschule zur Kindertagesstätte umgebaut werden will, benötigt sie dafür die Zustimmung des Amts Dahme als Träger der Oberschule wie David Kaluza sagt: „Das ist für mich das größere Problem.“ Jörg-Martin Bächmann (Die Linke) ist gegen die Beauftragung der Machbarkeitsstudie: „Ich kann dem Vorhaben nicht zustimmen, weil ich nicht weiß, was die Studie kostet und ob überhaupt etwas herauskommt.“ Die Stadtverordneten haben der Erarbeitung einer Studie schließlich mehrheitlich zugestimmt.

Von Andreas Staindl