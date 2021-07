Mahlow: Betrunkene Autofahrerin leistet Widerstand gegenüber Polizei

Mahlow

Polizisten kontrollierten am Mittwoch ein auffällig fahrendes Auto auf der L 76. Bei der Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass die 21-jährige Autofahrerin Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Zudem gab die Frau auf Nachfrage an, dass sich in ihrer Bauchtasche ein Messer befinde. Dabei handelte es sich um ein Springmesser, welches sichergestellt wurde. Anschließend wurde die Frau mehrfach aufgefordert, sich in den Streifenwagen zu setzen, um die Gefahr eines Zusammenstoßes von vorbeifahrenden Fahrzeugen mit der alkoholisierten Frau, die unkontrolliert auf dem Standstreifen umherlief, auszuschließen. Zudem sollte sie zum Polizeirevier gebracht werden. Diesen Aufforderungen kam sie jedoch nicht nach, so dass sie mittels einfacher körperlicher Gewalt in den Streifenwagen gesetzt werden musste. Dabei leistete die Frau Widerstand und kratzte und trat einen Beamten. Die 21-Jährige wurde kurzzeitig mittels Handfesseln fixiert. Auf dem Polizeirevier musste sie eine Blutprobe abgeben. Anschließend wurde sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme wieder entlassen. Die Polizei hat Strafanzeigen wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen. Außerdem wurde eine Verkehrsvergehensanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.

