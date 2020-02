Mahlow-Blankenfelde

In der Zeit von Montag bis Mittwoch gab es gleich mehrere Einbrüche in Einfamilienhäusern in Mahlow und Blankenfelde. Die unbekannten Täter brachen gewaltsam in die Wohnhäuser ein und entwendeten Bargeld, Schmuck, Handtaschen und auch Elektronik. Insgesamt wird der Schaden, den die Diebe verursacht haben, auf 9200 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Fällen.

Von MAZonline