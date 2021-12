Mahlow

Ein berühmter Radweg kann mit einem Berliner Senatsbeschluss dieser Woche vollendet werden. Michael Cramer, der ehemalige Europa-Abgeordnete der Grünen und „Erfinder“ des Mauer-Radwegs rund um den Westteil Berlins, ist begeistert.

„Ich hatte zeitweise nicht mehr daran geglaubt.“ Stets hatte er moniert, dass der Radweg am S-Bahnhof Mahlow wegen dieser Lücke eine Schleife nehmen muss und nicht auf der früheren Teilungslinie verlaufen kann, weil es keine Bahn-Unterquerung gibt. Jetzt sieht er die Chance, dass dieses letzte fehlende Stückchen der 160 Kilometer langen Fahrradstrecke geschlossen wird.

Mauerweg als fahrradfreundlicher Rundweg um ganz Berlin

Seine Parteikollegin Antje Kapek, Fraktionsvorsitzende B90/Die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, spricht von einem „historischen Tag für Berlin“. Sie erklärt: „So wird der sogenannte Kolonnenweg entlang der ehemaligen Mauer zu einem fahrradfreundlichen Rundweg um ganz West-Berlin und verbindet sich mit dem Fernradweg Berlin-Leipzig.“

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ist diese Lücke in naher Zukunft geschlossen, sei das „ein gedenkpolitischer Meilenstein“, der Radweg-Ausbau in der gesamten Region Berlin ein gewaltiges Stück voran gekommen und, so Kapek, „das politische Lebenswerk von Michael Cramer vollendet“.

Cramer mahnte, Lücke des Mauerwegs in Mahlow zu schließen

Der 72-Jährige kennt jeden Zipfel links und rechts des 160 Kilometer langen Radwegs. Er ist die Strecke zig-mal gefahren und hat überall erkundet, auf welche touristisch bedeutsamen Gegebenheiten verwiesen werden kann.

Er wusste seit Jahren, was mit Berliner und Brandenburger Beschlüssen möglich war und wofür Geld da ist. Immer wieder hatte er darauf gedrungen, dieses kleine, aber bautechnisch anspruchsvolle Detail bei der Unterquerung der Dresdener Bahn auf dem Abschnitt zwischen Teltow und Schönefeld nicht zu vergessen.

Bisher müssen Radfahrende, die auf dem Mauerradweg unterwegs sind, im Gemeindeteil Waldblick abbiegen und einen Umweg fahren. Das soll 2023 Ende haben und der Berliner Mauerrundweg soll komplett sein. Quelle: Lisa Neugebauer

2019 hatte er gegenüber der MAZ erklärt: Im Prinzip sei die Finanzierung geregelt – Berlin übernimmt den Bau, Brandenburg mit einem einstimmigen Beschluss des Landtags die Ablösesumme der Bahn, und die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow später die Unterhaltung des Wegstücks.

Wörtlich sagte er: „Wenn diese einzige Lücke im ganzen Mauerweg jetzt nicht mit einem Tunnel unter der Dresdener Bahn hindurch geschlossen wird, dann passiert das nie mehr.“

Der in Berlin lebende Grünen-Politiker Michael Cramer am Mauerweg/Osdorfer Straße an der Grenze zwischen Berlin und Brandenburg. Quelle: Jutta Abromeit

Gerade war Michael Cramer Anfang November für sein verkehrspolitisches Engagement in der deutschen Hauptstadt und in Europa mit dem Berliner Landesverdienstorden geehrt worden. Nun vollendet sich nach vielen Jahren mit Kontroversen um den Ausbau der Dresdener Bahn südlich der Hauptstadtgrenze in absehbarer Zeit sein Herzensprojekt.

Einladung zur ersten Tour in Mahlow in zwei Jahren

Dass sich die Länder Berlin und Brandenburg, die Bahn sowie die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow über das Bauen und Bezahlen einigten, freut alle Beteiligten. Damit kann nächstes Jahr auch der Bau der Unterführung am S-Bahnhof Mahlow beginnen. Und Michel Cramer sagt der MAZ am Telefon: „Ich lade jetzt schon Bürgermeister Schwuchow und alle Radfahrer 2023 zur gemeinsamen Erstbefahrung dieses letzten Stückchens des Mauerwegs ein.“

Michael Cramers Bücher zum 10.000 Kilometer langen Europa-Radfernweg „Eiserner Vorhang“ waren pünktlich zum Jubiläum 30 Jahre Mauerfall fertig. Quelle: Jutta Abromeit

Und Cramer arbeitet weiter – an seinem größten Projekt, dem Iron Curtain Trail. Der ist auf dem Papier beziehungsweise in wetterfesten Radkarten fertig.

Nach dem Vorbild des Berliner Mauerradwegs führt der Europa-Radweg Eiserner Vorhang rund 10.000 Kilometer vom nördlichsten Punkt der Grenze Norwegen-Russland ans Schwarze Meer zum Grenzpunkt zwischen Bulgarien und der Türkei durch 20 Länder, 15 davon EU-Mitglieder.

Von Jutta Abromeit