Mahlow

14 Völker der Roten Waldameise mussten für den Ausbau der Dresdener Bahn das Baufeld zwischen der Landesgrenze Berlin und Blankenfelde verlassen. Außerdem Zauneidechsen, Schling- und Ringelnattern sowie Gottesanbeterinnen – Tiere der einzigen in Mitteleuropa vorkommenden Fangschrecken-Art.

Antje Bittkau hat am Bahnhof Mahlow ein Nest der Roten Waldameise markiert und entnimmt wenige Tiere, um ihre Art genau zu bestimmen. Quelle: Jutta Abromeit

Den Umzug all dieser geschützten Lebewesen veranlasst Antje Bittkau. Sie ist zuständig von Berlin-Südkreuz bis Blankenfelde und eine von einem Dutzend umweltfachlicher Bauüberwacher der Deutschen Bahn im Regionalbereich Ost, also Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, angestellt bei der Bahn-Tochter DB Engineering & Consulting. Weitere ökologische Bauüberwacher beschäftigt die Bahn bei der DB Netz.

Hinter der sperrigen Berufsbezeichnung verbirgt sich viel Arbeit in freier Natur. Wo die Bahn bauen will, ist zu klären: Was für Tiere und Pflanzen leben dort, welche geschützten Arten müssen umgesetzt oder umgesiedelt werden? Antje Bittkau erklärt: „Als planfeststellende Behörde muss das Eisenbahn-Bundesamt bei Bauvorhaben dieser Größenordnung oder Komplexität eine solch fachmännische Betreuung fordern.“ Dabei gehe es ums Einhalten von Bauzeit-Begrenzungen, um geschützte Tiere nicht nachts oder während ihrer Brutzeiten zu stören, oder um den Ausgleich von Bäumen und Sträuchern, die gefällt werden müssen. Auch beim Neubau der Dresdener Bahn im ehemaligen Mauer-Bereich ist der Artenschutz einzuhalten: Es muss kartiert werden, welche geschützten Lebewesen gibt es, wie sind sie zu retten und umzusetzen und wo haben sie möglichst nah neue Lebensräume.

Auch Boden und Trinkwasser sind zu schützen

„Außerdem“, erklärt Antje Bittkau, „achten wir darauf, dass später in den Baufeldern der Bodenschutz eingehalten wird: Also, wie lagert Baumaterial? Kommt weder Müll noch Abfall wie alte Kabel, Rohre oder abgebrochener Beton in den Boden?“ Zudem dürften keine Flüssigkeiten in den Boden laufen, Baustellen-Einrichtungen dürfen nicht zu dicht an Gewässern stehen „beziehungsweise zum Trinkwasserschutz müssen geeignete Brücken oder Stützen wie Spundwände eingezogen werden“. Und die Umwelt-Bauüberwacher achten darauf, dass bei Neubauten kleintiergerechte Durchlässe wie für Biber oder Otter nicht vergessen werden.

Übrigens gehörte zu den Tieren, die dem Bahn-Umbau bei Mahlow weichen müssten, auch ein Ziesel. Doch ob dieses eine Erdhörnchen, das die Bauüberwacher an der L 76 fanden, tatsächlich noch da ist, das weiß Antje Bittkau nicht: „Auch darum kümmern wir uns gerade. Wir wissen weder, woher es kam, noch, ob es jetzt im Winterschlaf liegt oder schon wieder aus dem Revier ausgezogen ist.“

Seit Jahrzehnten nicht in Deutschland: ein Ziesel

Das Sensationelle an dieser Beobachtung: Dieses Tier steht nicht nur nach EU-Recht auf der FFH-Liste, ist also eine besonders geschützte Tier- oder Pflanzen-Art. Es steht in Deutschland gar nicht mehr in der Artenschutz-Verordnung. Der Grund: „Es wurde 1964 im Bereich Thüringen/Erzgebirge das letzte Mal nachgewiesen“, wie Fachfrau Bittkau erklärt. Sollte sie das Ziesel wiedersehen, wenn es nicht schon von selbst verschwunden ist, „dann müssen wir es in einen Zoo bringen, so ist es mit dem Landesumweltamt abgesprochen“, sagt Bittkau.

So sah es im Mai am Bahnhof Mahlow aus, als für den Neubau der Dresdener Bahn das Baufeld frei gemacht und eine Fußgängerbrücke eingesetzt wurde. Quelle: Jutta Abromeit

Die 14 Völker der Roten Waldameise haben nach ihren Worten das Bahn-Baufeld zwischen Stadtgrenze Berlin und Blankenfelde verlassen. „Sie sind eingesammelt und an sechs neue Standorte gesetzt.“ 14 Völker an sechs Standorte? Antje Bittkau erklärt: „Es gibt verschiedene Arten. Manche Waldameisen haben mehrere Königinnen.“ Die könnten an einem neuen Standort in einem bestimmten Radius zusammengesetzt werden. „Arten mit einer Königin pro Volk müssen separat bleiben“, so die Fachfrau.

Von Jutta Abromeit