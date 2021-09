Rangsdorf

Sein wohl bekanntestes Bild hing im Palast der Republik. Das bombastische Epochenbild „Unser die Welt, trotz alledem“ thematisiert die Leiden und Kämpfe in der Geschichte der Menschheit für ein besseres Leben. Als Staatskünstler sah sich Ronald Paris, der auch nach 1989 an der Idee des Sozialismus festhielt allerdings nie. Dazu war sein Blick auf die Verhältnisse in der DDR viel zu distanziert. Am Freitag ist der Maler im Alter von 88 Jahren in seinem Haus in Rangsdorf (Teltow-Fläming) gestorben.

Mit Ernst Busch in Ungnade gefallen

„Mit Ronald Paris verliert Brandenburg einen bedeutenden Künstler und guten Freund“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Sonntag. Paris war in der Tat ein großer Maler, der seien Kunst immer auf die gesellschaftlichen Verhältnisse bezog – und damit auch mit seinen teils an der Neuen Sachlichkeit geschulten, jedoch häufig ins Surreale kippenden Arbeiten immer wieder aneckte.

Zur Galerie „In der Kunst geht es um die großen Fragen unserer Existenz“, sagte der Maler Ronald Paris, der am Freitag in Rangsdorf gestorben ist einmal. Die MAZ zeigt drei Beispiele, wie er das meinte..

Ronald Paris, als Nachfahre Hugenottischer Einwanderer 1933 in thüringische Sonderhausen geboren, stand zur DDR, machte aber schon in den 60er-Jahren die Erfahrung, dass man wegen eines unvorteilhaft dargestellten Ernst-Busch ziemlichen Ärger bekommen konnte. Trotzdem brach er mit dem Parteistaat nicht, sondern arbeitete, dickköpfig wie er war, an seinem Werk weiter.

Paris hat auch Wolf Biermann gemalt

Häufig stand er zwischen den Fronten. Er pflegte Kontakte zu Regimekritikern wie Wolf Biermann, den er auch mal gemalt hat, wollte die Utopie einer gerechten und befreiten Gesellschaft aber nie aufgeben.

Konsequenterweise musste er deshalb auch mit den Zuständen in der DDR ins Gericht gehen, hoffte aber weiterhin, dass der Osten Deutschlands einmal die bessere Gesellschaft werden könnte. „Ich bin immer noch Sozialist, auch wenn mir so manches in der DDR nicht gepasst hat“, sagte Paris noch vor drei Jahren, als im Landesmuseum für Moderne Kunst in Cottbus eine große Ausstellung mit seinen Shakespear-Bildern eröffnete.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

An diesem Bilder ist auch paradigmatisch zu sehen, wie Paris seine Kunst verstand. Sie sollte die gesellschaftlichen Zustände auf den Punkt bringen, eingreifen in eine Welt, die nicht in Ordnung ist. Die Shakespear-Bilder waren größtenteils in den späten 80er-Jahren entstanden, als Paris abendelang im Deutschen Theater verbrachte und skizzierte, was auf der Bühne vor sich ging. „Das Theater war damals ein Spiegel der Verhältnisse“, sagte Paris über diese Bilder. Dort seien die Vorboten des Niederganges der DDR bereits zu erkennen gewesen.

An dem Verhältnissen in der Bundesrepublik missfiel ihm, trotz unbestrittener neuer Freiheiten, vor allem, „dass im Kapitalismus alles zur Ware verkommen ist“. Und dass auch in diesem System das Leben eines Menschen nicht unbedingt zählt.

Kommentar zur Flüchtlingsdebatte von 2015

Unter seinen späten Bildern ist ein Aquarell, das unter Rückgriff auf die griechisch-römische Mythologie einen greisen Fährmann zeigt, der ein mit Flüchtlingen überfülltes Boot über den Fluss ins Reich der Unterwelt befördert. Paris hat diese Bild 2015, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingsdebatte, gemalt. „In der Kunst geht es um die großen Fragen unserer Existenz“, hat er einmal gesagt.

Von Mathias Richter.