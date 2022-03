Niedergörsdorf/Hamburg

Dass Annemarie Stark einmal ein Kinderbuch herausbringt, hatte sie sich vor ein paar Jahren wohl noch nicht träumen lassen. Nach ihrem Abitur war die heute 29-Jährige noch ziemlich planlos, gesteht sie. Es folgten zwei Studien, die die in Malterhausen aufgewachsene Wahlhamburgerin angefangen und wieder abgebrochen hat. Im Hinterkopf schwebte immer der Wunsch, „irgendetwas mit Kunst zu machen“, erzählt sie. Die harten Aufnahmekriterien für ein Kunststudium in Hamburg machten ihr zunächst einen Strich durch die Rechnung. Am Ende gelangte sie aber über einen anderen Weg zum Ziel.

Malterhausenerin hat ernstes Thema kindgerecht verpackt

Annemarie Stark entschied sich zu einer Ausbildung im Illustrationsdesign, die sie inzwischen erfolgreich abgeschlossen hat. Für ihre Abschlussarbeit hat die 29-Jährige sich an ein aufwendiges Projekt gewagt – ein eigenes Kinderbuch mit selbstgeschrieben Kurzgeschichten und handgemalten Illustrationen. In „Die erstaunliche Reise der Küstenschwalbe“ thematisiert die 29-Jährige die Klimakatastrophe und die daraus folgende Bedrohung vieler Tierarten. „Ich wollte etwas machen, das eine Message hat“, sagt Annemarie Stark. „Und dann habe ich überlegt, wie man kleinen Kindern die Wichtigkeit von Umweltschutz und Nachhaltigkeit schon durch die Blume vermitteln kann.“

In dem Buch können junge Leser die Küstenseeschwalbe auf ihrer spannenden Reise begleiten. Der lange Flug gen Süden steht kurz bevor und die kleine Schwalbe ist ganz aufgeregt. Doch durch einen schlimmen Sturm ist sie plötzlich auf sich allein gestellt. Dabei trifft sie auf zahlreiche andere Tiere. Auf insgesamt 32 Seiten wird unter anderem erzählt wie Müll in der Umwelt die Tierwelt bedroht. Auch der Vogelanprall an Glasflächen ist ein Thema, erzählt die Autorin. Ob die kleine Küstenschwalbe die Reise alleine meistern und sie ihre Familie wiederfinden wird, sollen die jungen Leser selbst herausfinden.

Das Kinderbuch "Die erstaunliche Reise der Küstenseeschwalbe" mit Kurzgeschichten und Illustrationen von Annemarie Stark. Quelle: Privat

Mehrere Monate hat Annemarie Stark an dem Buch gesessen und den Abgabetermin sogar verlängert. „Wenn man einmal diese Chance hat, will man es auch gut machen. Zum Glück war meine Schule kulant und ich konnte den Termin nach hinten schieben. Dafür habe ich dann aber auch die ganzen Sommerferien durchgearbeitet“, erzählt die Malterhausenerin.

Ihre ersten künstlerischen Erfahrungen sammelte sie bereits in ihrer Kindheit in Malterhausen. So fing sie damals im Grundschulalter an, jeden zweiten Freitag die Malschule von Christa Panzner aus Oehna zu besuchen und von Ölfarbe bis Wachskreide alle Techniken auszuprobieren. „Ich habe gutes Feedback bekommen und das hat mich dann ermutigt, weiterzumachen“, erinnert sich die junge Illustratorin.

Trockene Hitze, Omas Kuchen und der Geruch von Kiefernwäldern erinnern sie an ihre Heimat Niedergörsdorf

Wegen der Trennung ihrer Eltern zog sie nach der zehnten Klasse aus ihrer Heimat Malterhausen zu ihrer Mutter in einen kleinen Ort an der Ostsee. Noch heute ist Annemarie Stark aber regelmäßig in der Gemeinde Niedergörsdorf zu Besuch. Zum Beispiel, um ihre Großeltern zu besuchen, mit denen sie damals Tür an Tür aufwuchs. Oder um sich mit ihrer besten Freundin zu treffen, die nach wie vor in Treuenbrietzen wohnt. Die 29-Jährige erinnert sich gerne an ihre Kindheit im Fläming zurück.

„Wenn ich an meine Heimat denke, denke ich immer an die trockene Hitze im Sommer und daran, dass meine Oma immer frischen Kuchen gebacken hat“, sagt Annemarie Stark. „Ich erinnere mich auch daran, wie wir abends am Lagerfeuer saßen oder ich mit Freunden durchs Dorf gezogen bin. Auf der anderen Seite gab es aber auch ganz viel Langeweile, wo ich dann ein Buch nach dem anderen gelesen habe.“

Auch den Geruch von Kiefernwäldern assoziiert sie stark mit ihrer Heimat. Diesen Geruch kenne sie aus ihrer zweiten Heimat in Norddeutschland überhaupt nicht, sagt die 29-Jährige. Das Leben in Malterhausen hat Annemarie Stark geprägt und obwohl sie mit ihrem aktuellen Wohnsitz in Hamburg auch die Vorteile der Großstadt genießt, sieht sie ihre Zukunft doch eher in der ländlichen Idylle. Ihr langjähriger Freund sieht es zum Glück genauso, erzählt sie. Auch er wuchs in einem kleineren Ort im Norden Deutschlands auf.

Spätestens im Sommer geht es für die Freiberuflerin aber erst einmal wieder in die Heimat. Im Kulturzentrum „Das Haus“ wird Annemarie Stark ihr Kinderbuch persönlich vorstellen. Für alle, die die Geschichte schon jetzt neugierig gemacht hat, gibt es aber gute Nachrichten. Das Buch der Malterhausenerin kann im Netz oder über die ISBN-Nummer 9783000700958 auch in den örtlichen Buchhandlungen erworben werden.

Von Isabelle Richter