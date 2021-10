Malterhausen

Anfang 2019 gründete sich der Feuerwehrverein Malterhausen mit 43 Mitgliedern, um das Dorfleben wieder anzukurbeln und die Eigeninitiative zu fördern. Inzwischen hat sich die Mitgliederzahl verdoppelt. Gemeinsam wurden schon einige Projekte angeschoben. Auf dem Friedhof steht aktuell der jüngste Stolz der Vereinsmitglieder. Aus der früheren Leichenhalle – einem roten Backsteinhäuschen am Eingangsbereich – ist ein echter Hingucker geworden. Das sah im vergangenen Frühjahr noch ganz anders aus. Da rückte plötzlich ein Abrissteam auf dem Friedhof an, erinnert sich Eberhard Brachwitz. „Die hatten schon den Auftrag von der Gemeinde, das Haus wegzureißen, weil es sehr baufällig war. Wir fanden es aber erhaltenswert.“

Gemeinsam mit seinen Vereinskollegen Werner und Bernd Felgentreu, Detlef Roser und Bodo Tietze war er sich schnell einig, dass man das marode Gebäude zusammen wieder in Schuss bekommt. Denn obwohl das Gebäude in den vergangenen Jahren ziemlich heruntergekommen war, hat es für die Malterhausener einen besondere Wert. Im Giebel haben sich die damaligen Maurer mit ihrem Namen und der Jahreszahl 1912 verewigt. Darüber hinaus weiß Eberhard Brachwitz: „Der Pastor hat dort früher die Trauerfeiern gemacht.“ Heute wird dafür eine größere Halle auf dem Friedhof genutzt. Die alte Leichenhalle dient derweil als Unterbringung von Gartengeräten und soll den Eingangsbereich optisch aufwerten. Denn das zuvor stark eingefallene Gebäude machte schon lange keinen schönen Eindruck mehr.

Dank des sanierten Gebäudes ist der Eingangsbereich am Friedhof wieder ein schöner Anblick. Quelle: Isabelle Richter

Wie Eberhard Brachwitz und Werner Felgentreu berichten, musste zuerst der Giebel komplett heruntergenommen und mit den alten Steinen wieder neu aufgemauert werden. Zudem wurde das Dach neu eingedeckt. Die farblich passenden Biberschwänze spendete der örtliche Fleischer Ingo Bertram. Eine neue Titanrinne und neue Holztür werten das Objekt optisch auf. Das alte Türschloss ist sogar mühevoll restauriert worden. Alle Fugen im Mauerwerk wurden von den Malterhausenern ausgefräst und erneuert. Innen ist eine neue Decke eingezogen und das Mauerwerk verputzt und gestrichen worden.

Insgesamt 500 freiwillige Arbeitsstunden wurden unter der Woche und an Wochenenden in das Bauprojekt investiert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, findet auch der stellvertretende Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Thomas Weigel. Für ihn ist das Gemeinschaftsprojekt ein gutes Beispiel dafür, was man mit der Gründung des Vereins damals erreichen wollte.

Verein dankt allen Beteiligten und Helfern

Einen besonderen Dank möchte der Verein auch Daniel Fritsch, Rüdiger Bülow und Holzbau Oehnaland, Eberhard Letzel, Anita Brachwitz sowie Mario Liese aussprechen, die mit ihrer fachmännischen Unterstützung oder einer Spende zum guten Gelingen beigetragen haben. Genau wie Bauamtsleiter Ron Peterson und Christian Schulze vom Friedhofswesen, die das Engagement der Malterhausener mit der Bestellung von Material und der Baubegleitung unterstützten.

