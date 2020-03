Durchgängiges Tempolimit unwahrscheinlich

Malterhausen

Seit Langem wünschen sich die Einwohner des Niedergörsdorfer Ortsteils Malterhausen ein Tempolimit. Die geforderte Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h lässt sich jedoch nicht so einfach durchsetzen. Denn die Straße, die durch Malterhausen führt, ist eine Landesstraße.

Der Fall liegt aktuell noch zur Bearbeitung beim Straßenverkehrsamt. Eine endgültige Entscheidung für Malterhausen wurde dort bislang noch nicht gefällt. Wie die Behörde auf MAZ-Nachfrage durchblicken lässt, gibt es jedoch nicht viel Hoffnung, dass aus der Forderung der Einwohner bald Realität wird.

Antrag und Unterschriftenliste aus Malterhausen

Rückblick: Im Oktober 2019 hatte die Gemeinde Niedergörsdorf den Antrag einer Einwohnerin an das Straßenverkehrsamt weitergeleitet. Darin enthalten: Die Forderung nach einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h und eines Durchfahrverbots für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen. Ebenfalls beigefügt war zudem eine Unterschriftenliste.

„Zur Begründung wurde eine Zunahme des Schwerverkehrs und damit verbunden eine Gefährdung von Fußgängern sowie Erschütterungen an den anliegenden Gebäuden angeführt“, so das Straßenverkehrsamt.

Behörde sieht „besondere Örtliche Situation“

Daraufhin folgten Maßnahmen zur Prüfung der Situation. Die Behörde erklärt dazu: „Eine im November 2019 mit dem zuständigen Straßenmeister durchgeführte Vorortbegehung und die Auswertung der von der Polizei angeforderten Unfallzahlen ließen keinen akuten Handlungsbedarf erkennen.“

Trotzdem sieht das Amt einen Grund, die Verkehrssituation in Malterhausen genauer zu betrachten. „Insbesondere die Verengung der Fahrbahn sowie die teilweise geringe Breite der Gehwege weisen hier auf eine besondere örtliche Situation und sind in die abschließende Beurteilung einzubeziehen“, so die Behörde.

Um die Raser im Zaum zu halten, ergreifen die Einwohner derzeit schon selbst Initiative. Viele parken jetzt vermehrt am Straßenrand, um die Fahrer zum Abbremsen zu zwingen.

Keine große Hoffnung für Malterhausen

Das Straßenverkehrsamt schließt derweil ein durchgängiges Tempolimit aus. Der MAZ teilt die Behörde mir: „Zum jetzigen Zeitpunkt kann gesagt werden, dass es für eine Geschwindigkeitsreduzierung für den gesamten Ort und ein Durchfahrtverbot für Lkw über 7,5 Tonnen keine rechtliche Grundlage gibt. Über ergänzende straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen ist jedoch noch keine abschließende Entscheidung getroffen.“ Ob sich die Malterhausener damit zufrieden geben, wird sich zeigen.

Ortsvorsteher kämpft seit Jahren für Sicherheit

Hans-Georg Nerlich hat den Kampf noch nicht aufgegeben. Der Ortsvorsteher des Dahmer Ortsteils und Mitglied der Stadtverordnetenversammlung fordert seit Jahren ein Tempo 30-Limit in Gebersdorf. Auch dort ist es eine Landesstraße, die durch den Ort führt. Nerlich hat vor allem Angst um die Kinder im Dorf. In der Vergangenheit betonte er mehrfach, dass er nicht so lange warten wolle, bis etwas passiert.

Der Gebersdorfer versuchte dem Straßenverkehrsamt deshalb schon mit zahlreichen Methoden klar zu machen, wie gefährlich die Verkehrssituation ist. Bisher jedoch vergeblich. Laut der Behörde sei die Situation hinreichend geprüft worden. Allerdings erklärt Hans-Georg Nerlich auch: „Auf das Angebot eines Vor-Ort-Termins ist die Behörde nie eingegangen.“

Nerlich will Kampf nicht aufgeben

Die Ablehnung eines Tempolimits begründete das Straßenverkehrsamt unter anderem damit, dass seit nunmehr 20 Jahren Geschwindigkeitskontrollen vor Ort durchgeführt werden. Die Ergebnisse würden jedoch kein akutes Handeln erfordern. Zudem sei die zu hohe Geschwindigkeit einzelner Fahrzeugführer kein Grund, alle Autofahrer einzuschränken.

Mit einem ausgeliehenen Messgerät der Gemeinde Niederer Fläming konnte Nerlich bereits nachweisen, dass einer der Raser mit 130km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs war. Für die Behörde ein Einzelfall – aus Nerlichs Sicht reiche dieser eine Raser jedoch aus, um ein schreckliches Unglück zu verursachen.

Der Gebersdorfer will deshalb weiter kämpfen. „Wir werden nicht aufgeben und in diesem Jahr neu ansetzen. Da das ja nicht nur ein Problem in Gebersdorf ist, will die Stadt Dahme das unterstützen und demnächst ein Messgerät anschaffen, um auch für die anderen Ortsteile Argumente zu sammeln“, so Hans-Georg Nerlich zum weiteren Fahrplan.

Von Isabelle Richter