Wildau/Baruth

Wer zu Olaf Mahr will, muss ein bisschen suchen. Mahr ist zwar so etwas wie der aufstrebende Stern, wenn es um Fleisch aus Brandenburg geht. Sein Fleischversand „Meat Bringer“, der seit zwei Jahren Rinder- und Schweinesteaks von Wildau aus in die Region liefert, ist längst über den Status eines Geheimtipps hinaus.

Das dazugehörige Ladengeschäft aber liegt recht versteckt in einer Halle auf dem Gelände des alten Wildauer Schmiedewerks. Es hat kein Schaufenster, man erreicht es nur über einen langen, kahlen Flur, und auch die Einrichtung ist aufs Nötigste reduziert: Kühlschränke mit Fleischprodukten. Aber die haben es in sich.

Schockgefrostetes Porterhouse-Steak für 54 Euro das Kilo; Rinder-Tomahawk, sechs Wochen an der märkischen Luft gereift; T-Bone-Steaks vom brandenburgischen Rind; Bratwürste mit Walnuss, Marone und Honig-Beimischung, alles im gehobenen Preissegment. Es sind Premiumprodukte für Gourmets und Fleischliebhaber, „Männerträume“, wie Olaf Mahr sagt.

Mahr will von Wildau aus die Tierwirtschaft auf den Kopf stellen

Und diese Männerträume sind derzeit in aller Munde. Zu den Öffnungszeiten stehen die Kunden Schlange, mitunter 20 Meter aus der Tür heraus. In den vergangenen zwei Jahren ist Mahr jeweils für sein Fleisch vom Landwirtschaftsverband Pro Agro ausgezeichnet worden. Das Fleischermagazin hat eine Doppelseite über ihn publiziert, im Spiegel wurde er erwähnt, der Playboy hat – ohne Hintergedanken – über seine Wurst berichtet, selbst im amerikanischen Wirtschaftsmagazin Forbes tauchte Mahr auf. Der Fernsehsender Arte strahlt an diesem Freitag eine Doku über ihn aus.

Bei all dem geht es freilich um mehr als nur um Grillgut. Olaf Mahr, gebürtiger Ostfriese, ein Mittfünfziger mit grauen Schläfen und randloser Brille, ist kein gewöhnlicher Fleischer. Er ist Fleischsommelier – und darüber hinaus eine Art Systemsprenger. Mit „Meat Bringer“ will er eine Tierwirtschaft auf den Kopf stellen, die mit ihrem Fokus auf schiere Fleischmenge den Tieren, den Bauern und den Kunden wenig Gutes tue. Mahr will das Gegenteil: Weniger Fleisch, mehr Qualität, mehr Tierwohl. Und auf diesem Weg ist er schon erstaunlich weit gekommen.

Olaf Mahr ist mit einer Wildauerin verheiratet

Dabei kommt der 55-Jährige nicht einmal aus der Branche. Er ist ein Quereinsteiger. In seinem ersten Leben war er Manager in der Internet-Industrie, hat Unternehmen beraten, Firmen gegründet und gutes Geld verdient. Aber dieses Business habe ihn nicht mehr befriedigt, sagt er. „Ich wollte etwas Sinnvolles für die Gesellschaft tun.“

Mahr, der mit einer Wildauerin verheiratet ist, besann sich auf seine Wurzeln. Er stammt aus einer Familie ostfriesischer Milchbauern. Seine Großeltern hatten einen Viehbetrieb an der Küste, sein Bruder hat Tierwirtschaft studiert, Mahr selbst ist Jäger und Fleischliebhaber. Er besitze auch einen kleinen Hof bei Baruth, erzählt er. Dort kam er mit den Bauern der Umgebung in Kontakt und erhielt Einblicke in deren System, die ihn schockierten.

Fleischproduktion in LDS und TF

Er sprach mit Rinderbauern, die ihre Tiere durchs ganze Land zu riesigen Schlachthöfen kutschieren; mit Schweinebauern, die Hunderttausende Euro im Jahr verlieren, weil Schweinefleisch billig verramscht wird. Dazu die engen Ställe, die Haltungsbedingungen. Das wollte er ändern.

2018 gründete Olaf Mahr „Meat Bringer“ und nutzt seither sein Geld, sein Wissen, seine Kontakte und seine Überzeugungskraft, um in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald eine eigene Fleischproduktion aufzubauen: unabhängig und in einem Standard, der über alles hinaus geht, was man in Deutschland zertifizieren lassen kann.

Kooperation mit Schlachter Neumann aus Petkus

Mahr tat sich dafür mit Andi Neumann zusammen, einem Schlachter aus Petkus, der sein Handwerk in alter Tradition führt aber auch das Wissen und die Technik für die Herstellung hochwertiger Steaks hat. Gemeinsam überzeugten sie Tierwirte in der Region, ihre Haltungsbedingungen umzustellen.

Dabei machten sie keine Preisvorgaben, wie sonst am Markt üblich. „Wir haben die Bauern gefragt, wie viel Geld sie brauchen, um unsere Vorgaben zu erfüllen“, sagt Mahr. Inzwischen werden Mahr und Neumann von zwölf Rinderbetrieben beliefert, die ihre Tiere ausschließlich auf der Wiese halten, zu fressen gibt es nur Gras.

Olaf Mahr und Fleischermeister Andi Neumann aus Petkus. Quelle: privat

Olaf Mahr überzeugte sogar die Agrargenossenschaft Görsdorf im Amt Dahme, ihre Schweinezucht komplett umzubauen. Über viele Jahre hatten die Schweinebauern dort massenhaft Ferkel produziert – bis zu 20.000 im Jahr. Wegen des Preisdrucks und der Afrikanischen Schweinepest wollte die Genossenschaft ihren Betrieb aufgeben. Mahr zeigte eine Alternative auf. In Görsdorf werden nun „Märkische Kartoffelschweine“ produziert, eine Neuzüchtung, die Mahr in Auftrag gegeben hatte.

Die Ställe des Betriebes mussten dafür entkernt und auf Offenställe umgerüstet werden. Stadt eingepferchter Muttersauen und tausenden Ferkeln sind dort nur noch 800 Tiere untergebracht, die sich frei bewegen können und mit gedämpften Kartoffeln von umliegenden Feldern gefüttert werden. Sie dürfen länger leben und werden auch deutlich schwerer. „Das schlägt sich im Fleisch nieder. Es schmeckt wie früher“, sagt Olaf Mahr.

Das „Märkische Kartoffelschwein“ ist eine Duroc-Züchtung und wird überwiegend mit regionalen Kartoffeln gefüttert. Quelle: privat

Diese Grundlagen zu schaffen sei eine Heidenarbeit, sagt Mahr. Aber nun ist das System aufeinander abgestimmt. Es gibt regionale Produzenten, einen hochqualifizierten Schlachter vor Ort, und es gibt Olaf Mahr als Händler, der das Fleisch bewirbt, verschickt und im Laden verkauft. „Zu Preisen, die sich auch der Querschnitt der Bevölkerung leisten kann“, sagt er. Und offenbar auch leisten will. Reich werde man damit nicht, sagt Mahr. Aber er zahle auch nicht drauf.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dieses Netzwerk ist in Brandenburg in der Form einmalig – und das obwohl Regionalität, Nachhaltigkeit und Tierwohl seit Jahren in aller Munde sind. Aber es hat wohl einen wie Olaf Mahr dafür gebraucht: einen Ex-Manager mit Blick von Außen, Enthusiasmus und genügend Geld, um die Anfangsinvestitionen stemmen und das Risiko auffangen zu können. „Bauern schaffen das nicht alleine“, sagt er.

Keine Subventionen von der EU

Natürlich habe es auch viele Hürden gegeben. Die Bauern seien skeptisch gewesen, weil sein Ansatz so fern von dem war, was sie selbst praktizierten. Subventionen gab es keine, weil die Haltungsbedingungen, die Mahr vorschwebten, bei der EU nicht vorgesehen sind. Und Mahr muss auch oft nein sagen und Anfragen von Händlern oder Gastronomen ablehnen, die größere Mengen bei ihm kaufen wollen. Selbst Sternekoch Tim Raue blitzte bei ihm ab. Mahr: „Ich verkaufe nur an Privatkunden. Das Angebot ist endlich, und ich will, dass die Kunden auch die Chance auf Premiumstücke haben.“

Aber Mahr wäre nicht Ex-Manager, wenn er „Meat Bringer“ nicht trotzdem weiterentwickeln wollte. Vor allem will er im kommenden Jahr aus dem kleinen Laden raus und in den alten Netto am Wildorado ziehen. Dort hätte er dann 800 Quadratmeter für Verkostungen, Grill-Events und für eine ordentliche Präsentation zur Verfügung. Damit Kunden künftig vielleicht auch optisch beeindruckt sind.

Von Oliver Fischer