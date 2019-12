Neue Züge in Klasdorf am Sonntagfrüh lautstark begrüßt

Klasdorf

Mit einem lautstarken Halte-Dank-Fest zum Start des neuen Fahrplans feierten in den frühen Sonntag-Morgenstunden Dutzende Bewohner von Klasdorf, Glashütte und Baruth/Mark, dass am Haltepunkt Klasdorf nun auch vormittags Züge der Regionalbahnlinie 5 halten. Jeder Zug wurde mit Rasseln und Schlagzeug, Töpfen und Fleischklopfer begrüßt.

Diese nun zusätzlich zur bisherigen Bahnrealität haltenden Züge bedeuten auch: Eltern müssen ihre Kinder, die in Schulen des Nordkreises Teltow-Fläming lernen, morgens nicht mehr zuerst mit dem Auto nach Baruth bringen. Und Kulturveranstaltungen in Klasdorf oder Baruth, das Museumsdorf Glashütte und der Wildpark Johannismühle können nun auch per Bahn deutlich besser erreicht werden. Jahrelang hatte die Region für die Wiedereinführung dieser Halte gekämpft.

Verstärkung bei diesem kleinen Fest und beim Zujubeln der Züge und Zugbegleiter bekamen die Initiatoren um Petra Liesenfeld und Katharina Schick von den mongolischen Gästen aus Baruths Partnerstadt Murun, die gerade zu Gast sind.

Von Jutta Abromeit