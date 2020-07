Meinsdorf

Wer sich für das Thema der Flämingtracht interessiert, stößt unweigerlich auf das Farbfoto, das fünf junge Trachtenmädels zeigt, die am Rand einer Pferdekoppel stehen und vergnügt miteinander plaudern. Genau 67 Jahre ist es her, dass die Aufnahme entstand.

Noch einmal in die Tracht

Eine von ihnen ist Renate Kensy – die heute 84-Jährige Meinsdorferin, die damals noch Lehmann hieß, ist auf dem Foto ganz links zu sehen. Jetzt, mehr als ein halbes Jahrhundert später, hat sich das noch immer rüstige Trachtenmädel die Zeit genommen, um noch einmal in die Tracht zu steigen und dabei zu erzählen wie das Foto damals entstand.

Anzeige

Historisches Trachtenmädchen-Foto aus dem Jahr 1953, das am Meinsdorfer Dorfrand entstand. Quelle: Ida Schirrmeister

Weitere MAZ+ Artikel

„Klar komme ich und helfe“, lautete die Antwort von Doris Hertel, beim Fototermin mit dabei zu sein. Denn die Hohenseefelderin ist nicht nur Expertin in Sachen Flämingtracht, sondern besitzt eine üppige Sammlung von alledem, was Mann und Frau im Fläming früher so trugen. Da Renate Kensy keine eigene Tracht mehr hat, hätte es ohne Schützenhilfe aus dem Nachbardorf kein neues Foto mehr gegeben.

Eine Stunde dauert das Ankleiden

Gut eine Stunde verging, um aus den großen Kleiderbeuteln die zumindest in der Größe passenden Stücke herauszusuchen und anzulegen. „Der Mix aus Hochzeitsschürze, Alltagsjacke und Trachtentuch mit russischem Muster geht eigentlich gar nicht, aber das weiß ja niemand“, stellte Hertel fest, nach dem das gemusterte Liefband auf dem Rücken kunstvoll verknotet, die Brosche angesteckt und die unzähligen Ketten über der Brust drapiert waren.

Fertig: Eine Stunde dauerte die Prozedur, dann sitzt alles fast so, wie es sein soll. Quelle: Uwe Klemens

„Ankleiden ohne fremde Hilfe geht eigentlich nicht, bei uns kam früher immer die Großmutter rüber, um uns Mädel anzutrecken, wenn Fastnacht war oder ein anderes Ereignis, wo Tracht getragen werden musste“, erzählt die Hohenseefelderin.

Brosche und möglichst viele Ketten mussten sein und kündeten vom Reichtum der Familie, in die es einzuheiraten galt. Quelle: Uwe Klemens

Die Zahl und das Gewicht der Kleidungsstücke, die ein Mädchen damals mit sich herum schleppen musste, variierte von Dorf zu Dorf, war aber immer immens. Sieben Unterröcke, Hemd, Schürze, Schultertuch, Bänder, Strümpfe und Schnallenschuhe gehörten überall dazu.

Variationen von Dorf zu Dorf

Variationen gab es sogar bei dem, was frau damals unter alledem trug. „Was, ihr hattet keine Klappschlüpper?“, zeigte sich Hertel erstaunt. „Dabei waren die doch so praktisch, nicht nur, wenn man mal zur Toilette musste“, fügt sie augenzwinkernd hinzu.

Fast zu jedem Kleidungsstück wussten die Frauen eine Anekdote zu erzählen. Stück für Stück kam auch für Renate Kensy die Erinnerung zurück, wie schön es zur Fastnacht war, in Tracht über die Tanzböden der beiden Meinsdorfer Gasthäuser zu schweben, und wie oft sich die Jungs beim Festhalten die Finger zerstachen, weil überall in der Tracht hunderte Stecknadeln dafür sorgten, dass alles in Form blieb.

Vorausschauende Fotografin

Heute weiß Renate Kensy, wie vorausschauend die Fotografin des historischen Fotos war. „ Ida Schirrmeister war eine Meinsdorfer Bäuerin so um die 70, der es schon damals sehr am Herzen lag, dass die Trachten-Tradition nicht ausstirbt oder zumindest nicht ganz in Vergessenheit gerät“, erinnert sie sich. „Wir jungen Mädels waren oft bei ihr, um gemeinsam zu singen und zu tanzen. Eines Tages wollte sie unbedingt dieses Foto von uns in Tracht an einer Koppel am Meinsdorfer Dorfrand machen“, erzählt Kensy.

Renate Kensy aus Meinsdorf schlüpft nach fast 60 Jahren noch einmal in die Flämingtracht. Quelle: Uwe Klemens

Die Fotografin und auch zwei der Mädels von damals leben nicht mehr. Ob Schirrmeisters Nachfahren noch leben und ob es in deren Nachlass noch mehr Fotos gab, weiß sie nicht.

Von Uwe Klemens