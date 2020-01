Wasserwerk auf dem Abstellgleis

Meinsdorf

Die Sanierung von Dach und Fassade des Meinsdorfer Wasserwerkes war 2018 bereits im Haushalt des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Hohenseefeld fest eingeplant. Die Kündigung des Nachbarverbandes Herzberg, der mehrere seiner Orte bislang mit Trinkwasser aus Meinsdorf versorgte, dafür nun aber ein eigenes Wasserwerk modernisieren wollte, machte die Pläne überflüssig. Die Meinsdorfer Anlage vom Netz zu nehmen und die wenigen von dort versorgten Ortschaften an das Herzberger Netz anzuschließen, erwies sich als die kostengünstigere Variante. Mitte Dezember wurde die benötigte Versorgungsleitung ans Netz angeschlossen, so dass das Wasser nun in umgekehrter Richtung nach Weißen, Rinow, Bärwalde, Meinsdorf und Herbersdorf fließt.

45 000 Euro sind zu teuer

„Auch ohne Dach und Fassaden-Sanierung wird das Gebäude in Meinsdorf sicher noch 100 Jahre stehen“, sagt WAZV-Verbandsvosteherin Carmen Straach. Die für die Sanierung veranschlagten Kosten von 45 000 Euro sind für den vergleichsweise kleinen Verband zuviel Geld, um sie in ein nicht mehr benötigtes Gebäude zu investieren. „Darüber, was genau damit passieren soll, müssen wir erst in der Verbandsversammlung diskutieren, derzeit nutzen wir es als Abstellhalle“, sagt Straach. Auch die nun nicht mehr benötigten und vom Netz genommenen Anlagen werden erst dann zurückgebaut, sprich entsorgt, wenn der Verband dafür Geld in der Kasse hat. Die schmalen Finanzreserven werden in diesem Jahr dringend für die Sanierung der Elektroanlage und Steuerungstechnik der Hohenseefelder Kläranlage benötigt, die sich in einem besorgniserregenden Zustand befindet.

Mit diesem Schicksal ereilt das nun ehemalige Meinsdorfer Wasserwerk das selbe Schicksal, wie die 2002 und 2005 stillgelegten Trinkwasser-Anlage in Wiepersdorf und Heinsdorf. Auch dort rechnete sich irgendwann die Sanierung nicht mehr, so dass neue Verbindungsleitungen verlegt wurden und die betroffenen Orte seither von Waltersdorf aus versorgt werden. Erst im vergangenen Jahr wurde die Steuerungsanlage in Waltersdorf neu gemacht. „Denn einen unkontrollierten Ausfall können wir uns auf keinen Fall leisten“, sagt Straach.

Waltersdorf bleibt das letzte, eigene Wasserwerk

Mit der Außerbetriebnahme des Werks Meinsdorfs ist das Waltersdorfer Wasserwerk nun das einzige, verbleibende im Besitz des WAZV. Neben dem Herzberger Verband, liefert auch der Wasser- und Abwasserzweckverband Jüterbog-Fläming seit Jahrzehnten ins WAZV-Gebiet und versorgt von seinem Fröhdener Wasserwerk aus die Ortschaften Reinsdorf und Gräfendorf mit Trinkwasser.

Alle Haushalte im Verbandsgebiet des WAZV sind somit an ein zentrales Trinkwassernetz angeschlossen. Der Wasserverbrauch von 89 Litern pro Einwohner und Tag liegt deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 120 Litern. Die Missachtung des Anschlusszwanges und die Nutzung von selbst gefördertem Grundwasser für häusliche Zwecke ist ein Problem, mit dem der Verband seit langem kämpft.

Von Uwe Klemens