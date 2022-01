Ludwigsfelde

Der Südbrandenburgische Abfallzweckverband (SBAZV) mit Hauptsitz in Ludwigsfelde will die Meinung der Privathaushalte in seinem Verbandsgebiet abfragen: Soll der gelbe Sack künftig der gelben Tonne weichen? Darüber sollen die Menschen in den Landkreisen Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming nun mit entscheiden.

Der gelbe Sack als Sammelbehälter für Verpackungsmüll ist bei vielen Verbrauchern in Verruf gekommen. Die dünnen, transparent-gelben Säcke verunzieren an vielen Stellen das Straßenbild, weil sich Elstern, Raben oder Wildschweine über sie her machen und den Müll in den Wohnsiedlungen am Straßenrand verteilen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weil der SBAZV gemäß der Verpackungsverordnung von 1991 mit darüber entscheiden kann, wie der Müll eingesammelt wird, wendet er sich jetzt an die Bürgerinnen und Bürger im Verbandsgebiet, um herauszubekommen, was sie denken. Denn bei ihnen gebe es durchaus unterschiedliche Auffassungen, so der Verband.

Gegen die Gelbe Tonne spricht vor allem ihr Platzbedarf. Quelle: ddp

Gelbe Tonne hat Vor- und Nachteile gegenüber dem gelben Sack

„Gegen eine gelbe Tonne spricht oftmals der zusätzliche Platzbedarf“, heißt es in der Mitteilung des SBAZV. Für kleinere Grundstücke könne das ein Problem sein. Außerdem sei ein 240-Liter-Behälter für eine vier- oder noch mehrköpfige Familie schnell zu klein. „Zusätzliche gelbe Säcke gibt es dann aber nicht mehr.“ Falsche Befüllung der Tonnen sowie die höheren Kosten sprechen ebenfalls gegen die Tonne. Auch das Argument, so würden Kunststoffsäcke eingespart, wird eher nicht zutreffen: Die meisten Haushalte sammeln die anfallenden Verpackungen in einem Kunststoffbeutel und entsorgen ihn anschließend in den gelben Tonnen. Einen großen Vorteil bieten sie vor allem bei der Bereitstellung. Weder Wind noch Wild können ihnen etwas anhaben.

Der größte Vorteil der gelben Säcke ist ihre Flexibilität. Jeder kann so viele Säcke befüllen, wie er für die Entsorgung braucht. Der falschen Befüllung mit anderen Abfällen sind Grenzen gesetzt, dafür sorgt die eingeschränkte Reißfestigkeit und Transparenz. Größter Nachteil ist die mangelnde Reißfestigkeit der Säcke, die gern von Krähen, Waschbären und anderen Wildtieren aufgerissen oder vom Wind weggeweht werden.

Gelbe Säcke oder gelbe Tonne – das Ergebnis gilt für das gesamte Verbandsgebiet

Im Laufe dieses Jahres findet die Ausschreibung zur Sammlung der Leichtverpackungen für die Jahre 2023 bis 2025 statt. Dabei wird vorgegeben, ob als Sammelgefäß in Zukunft Behälter oder weiterhin gelbe Säcke dienen. Weil der SBAZV die Möglichkeit hat, Einfluss auf die Sammelart der dualen Systeme zu nehmen, will er das Meinungsbild im Verbandsgebiet bezüglich einer möglichen Systemumstellung erfragen. Er bittet deshalb alle interessierten Bürger, die bisher die gelben Säcke nutzen, um eine Mitteilung, ob sie zukünftig die Verpackungen über die gelbe Tonne oder den gelben Sack entsorgen möchten.

Das neue System – oder das alte - gilt dabei für das gesamte Verbandsgebiet. Sollte sich die Mehrheit der Bürger für die Tonne entscheiden, bedeutet das aber noch nicht, dass es sie gleich gibt: Der SBAZV muss dann in Verhandlungen mit dem Dualen System treten. Dort ist die Tonne wegen der höheren Kosten nicht beliebt.

Schreiben Sie Ihre Meinung bis zum 31. Januar per E-Mail an meinung@sbazv.de oder per Post an den Südbrandenburgischer Abfallzweckverband (SBAZV), Teltowkehre 20, 14974 Ludwigsfelde.

Von Udo Böhlefeld