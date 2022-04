Mellensee

Der Kinder-Club im Mellenseer Hort ist dicht. Wegen Brandschutzauflagen musste er geschlossen werden. Nun schaffen Eltern, Erzieher, Sponsoren und Rathausmitarbeiter Abhilfe. Gemeinsam richten sie einen neuen Clubraum her, der mindestens bis Ende 2023 genutzt wird. Frühestens dann ist die geplante Kombi-Einrichtung mit Hort, Kita, Krippe und Jugendclub bezugsfertig.

Mellensee: Kinder-Club fehlt zweiter Rettungsweg

Bauliche Veränderungen im alten Hort sind nicht möglich. „Hier kollidieren gerade Brandschutz und Denkmalschutz miteinander“, sagt Patrizia Berkholz, Teamleiterin im Gemeindeamt Am Mellensee. Kürzlich wurde das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt. Damit war das neue Brandschutzkonzept hinfällig. Infolge dessen darf das Dachgeschoss einschließlich Kinder-Club wegen des fehlenden zweiten Rettungsweges seit Februar nicht mehr genutzt werden.

Vor allem Dritt- und Viertklässler hätten den mit Computern, Kicker-Tisch und Musikecke ausgestatteten Club gern genutzt, so Hortleiterin Antje Schmidt. „Uns war es wichtig, den Kindern ihren Club so schnell wie möglich zurückzugeben“, betont Berkholz.

Hort Mellensee: Bewegungsraum in der ersten Etage wird umgestaltet

Antje Schmidt bot in Absprache mit ihrem Erzieher-Team an, den in der ersten Etage gelegenen Bewegungsraum umzugestalten. „Den Bewegungsdrang der Kinder können wir auch anders befriedigen“, so Schmidt. Beispielsweise mit Spielen auf dem großen Außengelände, Sport in der wöchentlich zwei Mal zur Verfügung stehenden Mellenseer Mehrzweckhalle oder bei Spaziergängen.

Schnell stand fest, dass der Kinder-Club aus dem Dachgeschoss eine Etage tiefer wandern soll. „Nun musste ich Leute finden, die bei der Umgestaltung des Bewegungsraums mithelfen und sich auch finanziell engagieren“, so Patrizia Berkholz. Sie nahm Kontakt zu Antje Schuster vom Kinder- und Jugendförderverein Am Mellensee (KiJu) auf. Antje Schuster organisierte die komplette Aktion.

Bauhof-Mitarbeiter holten die alte Tapete von den Wänden runter. Farbe organisierte der KiJu-Förderverein, Tapete im Wert von rund 1000 Euro steuerte die Gemeinde bei. Der ortsansässige Malermeister Frank Langerwisch stellte Mitarbeiter für anfallende Arbeiten gegen eine Spendenquittung ab. Marcel Hübner, dessen Tochter Pebbels den Hort besucht, half bei der Renovierung mit. Im Auftrag der Kommune wurde der Fußboden grundgereinigt und versiegelt.

„Am 4. Mai laden wir alle Eltern dazu ein, sich den neuen Kinder-Club anzuschauen“, sagt Hortleiterin Antje Schmidt. Geplant sei ein Hof-Café. Bei Kaffee und Kuchen dürfte dann auch die dringend benötigte neue Kombi-Einrichtung Gesprächsthema sein.

Mellensee: Baugenehmigung für neue Kombi-Einrichtung beantragt

Anfang Februar 2022 wurde die Baugenehmigung beim Landkreis Teltow-Fläming beantragt. „Nach der Erteilung der Genehmigung rechnen wir mit einer Bauzeit von 18 Monaten“, so Projektentwickler Paul Sander. Die von ihm geleitete LP Gesamtbau GmbH aus Lippstadt (Nordrhein-Westfalen) ist Bauträger und vermietet die Einrichtung an die Kommune. Betreiber ist der Internationale Bund. Das Neubauprojekt vereint Krippe, Kita, Jugendclub mit je 25 Plätzen und Hort (150 Plätze) unter einem Dach.

Zukunftsmusik: So wird die neue Kombi-Einrichtung mit Hort, Kita, Krippe und Jugendclub aussehen. Quelle: Driemeyer Architektur

Im alten Hort betreuen aktuell fünf Erzieher und zwei Auszubildende 76 Kinder aus Klausdorf, Mellensee, Saalow und Rehagen. Wegen des Platzmangels werden zwei Räume der benachbarten „Grundschule am Mellensee“ doppelt als Klassen- und Hortzimmer genutzt. Die dafür erforderliche Ausnahmegenehmigung gilt bis zur Fertigstellung des Kombi-Neubaus für die Betreuung von höchstens 106 Hortkindern.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir arbeiten mit Hochdruck an einem neuen Brandschutzkonzept“, sagt Patrizia Berkholz. Dabei sei man auf eine schnelle und unbürokratische Zusammenarbeit mit dem Landkreis angewiesen, um den Hortbetrieb überhaupt weiterführen zu können. „Spätestens zum Sommer können wir Rechtsansprüche von Eltern auf die Betreuung ihrer Kinder nicht mehr erfüllen.“

Von Frank Pechhold